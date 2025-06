Le président turc Recep Tayyip Erdogan a indiqué que les terroristes FETO ont visé l’indépendance de la Turquie, mais aussi à créer “une division entre la nation et l'armée turque”.

“Nous ne permettrons jamais que le 15 juillet soit voué aux oubliettes” a martelé Erdogan.

Le président turc a saisi l’occasion pour remercier tous les héros qui ont fait face à la tentative de coup d’État et que le peuple turc a donné une leçon de démocratie au monde en montrant que “ni les chars ni les fusils ne pouvaient faire face à la volonté nationale”.

"Tout comme nous connaissons les traîtres de FETO, nous sommes aussi parfaitement conscients des entités qui les soutiennent" a-t-il tonné.

Depuis sa désignation officielle en octobre 2016, le pays célèbre chaque année le 15 juillet, comme Journée de la Démocratie et de l’Unité nationale, avec des événements organisés dans l’ensemble du pays pour commémorer les martyrs et la bravoure de la nation turque face à la tentative de coup d’État.

La tentative de coup d'État déjouée du 15 juillet 2016, orchestrée par l'organisation terroriste FETO, et son chef basé aux États-Unis, Fetullah Gulen, a fait 252 morts et plus de 2.700 blessés.

Ankara accuse également FETO d'être à l'origine d'une campagne de longue haleine visant à renverser l'État en infiltrant ses institutions, en particulier l'armée, la police et la magistrature.