La 7ème édition du festival des Baleines sur l’île Sainte-Marie, au nord-est de Madagascar, s’est ouverte ce samedi 15 juillet et se poursuivra jusqu’au 23 du même mois.

En guise de cérémonie officielle, un grand carnaval a été conjointement organisé par l’Office du Tourisme de Sainte-Marie et le ministère du Tourisme en présence de plusieurs membres du Gouvernement ainsi que le président Andry Rajoelina.

Selon l’Office national du Tourisme, ce festival « met à l’honneur les baleines qui choisissent les eaux chaudes de l’Océan Indien pour se reproduire et élever leurs progénitures ».

L’évènement qui est à la fois culturel et touristique rassemble la population locale, les opérateurs touristiques et les touristes qui viennent spécialement pour admirer les baleines. C'est aussi l'occasion d'honorer les cultures et traditions locales.

Le festival met aussi l’accent sur la protection de ces mammifères marins qui sont également surnommés « Zagnaharibe ».

« Le tourisme est la principale source de devises étrangères pour notre île. Ainsi, nous devons veiller à ce que le lieu de vie des baleineaux soit préservé », a déclaré le député de Sainte-Marie, Ravonty Tena Luc dans son discours tenu pour l’occasion.

Outre ce carnaval, plusieurs événements sportifs, culturels et touristiques sont programmés lors de ce festival. Des circuits sont organisés pour les touristes afin de leur permettre d’observer les baleines effectuant des sorties sur les eaux.

Depuis l’ouverture des frontières aériennes après la crise sanitaire de la Covid-19, la Grande Île mise sur le tourisme pour redresser son économie. Le ministère du Tourisme table sur un million de touristes pour la période 2023 – 2028.