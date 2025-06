Le champ pétrolier libyen de Sharara reprend sa production après la libération de Faraj Boumtari.

Cette production des champs pétroliers d'El-Sharara et d'El-Feel avait été interrompue jeudi suite à la détention de l'ancien ministre des Finances.

Selon la presse libyenne ,Faraj Boumtari, l’ex-ministre des Finances est pressentie pour occuper le poste de Directeur de la Banque centrale libyenne (BCL).

Faraj Boumtari a été arrêté par la brigade de l’aéroport de Tripoli jeudi dernier.

Cette arrestation a de fait poussé sa tribu’’ Zwaya’’ basée au Sud-Est libyen, à protester en bloquant la production dans les deux champs pétrolifères de la région.

Dans un communiqué ce dimanche, le ministère libyen du pétrole a confirmé que la production des deux champs pétrolifères avait repris..

En réaction, des membres de tribus locales ont déclaré que cette reprise avait eu lieu après que la libération de l'ancien ministre a été constatée samedi après-midi.

Le champ pétrolifère d'El-Sharara produit plus de 300 000 barils de pétrole brut par jour, soit environ un tiers de la production du pays riche en pétrole. Il est exploité par la compagnie pétrolière nationale NOC par l'intermédiaire de la société Acacus.

La Libye détient les plus grandes réserves de brut d'Afrique, mais les années de conflit et de violence dans le pays depuis l'éviction du dirigeant Mouammar Kadhafi en 2011 ont entravé la production et les exportations.