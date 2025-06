Le numéro 1 du tennis masculin Carlos Alcaraz a remporté son premier titre en individuel à Wimbledon en battant le numéro 2 mondial Novak Djokovic 3-2 en finale dimanche.

Djokovic a commencé le match rapidement en remportant le premier jeu 6-1 sur le Center Court. Mais le jeune Espagnol est revenu à la charge et a remporté le deuxième set grâce à un jeu décisif 7-6 (8-6), puis a gagné le troisième set sur le score de 6-1.

Malgré la résistance de la légende serbe dans le quatrième set (6-3), Alcaraz a remporté la dernière manche 6-4 et a atteint son deuxième titre majeur dans sa deuxième finale, après avoir remporté l'US Open 2022.

Lors de la cérémonie de remise des prix, Alcaraz a déclaré que Djokovic l'avait inspiré dès son plus jeune âge et a ajouté : "Depuis que je suis né, tu gagnais déjà des tournois".

Les spectateurs majestueux

Djokovic a félicité son jeune adversaire et a déclaré : "Je pensais que j'aurais des problèmes avec toi sur la terre battue ou la surface dure, pas sur le gazon, mais c'est une histoire différente de celle de cette année, bien sûr".

Djokovic, qui a remporté 23 titres du Grand Chelem, est devenu le premier joueur à atteindre 35 finales de Grand Chelem.

Le prince et la princesse de Galles, William et Kate, ont amené leurs enfants, le prince George, 9 ans, et la princesse Charlotte, 7 ans, pour assister à ce match historique sur le Center Court.

La princesse Kate, en tant que marraine royale du All England Lawn Tennis & Croquet Club, a remis le trophée à Alcaraz.