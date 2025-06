Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a entamé lundi une visite d'État de cinq jours en Chine.

M. Tebboune effectue son premier voyage à Pékin depuis sa prise de fonction en décembre 2019, à l'invitation du président Xi Jinping.

Le président algérien est arrivé à l'aéroport international de Beijing Capital tôt ce matin, a rapporté le radiodiffuseur chinois CGTN.

Sa visite intervient après que l'Algérie et la Chine ont signé un autre accord stratégique quinquennal jusqu'en 2026 en novembre dernier pour renforcer les communications et les relations bilatérales.

La Chine et l'Algérie ont transformé leurs relations en un partenariat stratégique global en 2014, devenant ainsi le premier pays arabe à le faire, avec un commerce bilatéral annuel d'environ 7 milliards de dollars.

"La Chine se réjouit de travailler avec la partie algérienne et de profiter de cette visite pour approfondir la confiance mutuelle, élargir la coopération, renforcer l'amitié, promouvoir le développement du partenariat stratégique global Chine-Algérie et contribuer davantage à la promotion de la sécurité et de la stabilité au Moyen-Orient et au renforcement de la solidarité et de la coopération entre les pays en développement", a déclaré la semaine dernière Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères.

Multiples enjeux

L’Algérie cherche à diversifier son économie et à attirer davantage d’investissements étrangers.

La Chine, quant à elle, est intéressée par l’expansion de ses activités commerciales et d’investissement en Afrique. Et l’Algérie s’est montrée très ouverte à l’utilisation du Yuan dans ses échanges avec la Chine, plutôt que le dollar américain.

Selon la presse algérienne, cette visite en Chine révèle le choix de l'Algérie de se rapprocher des pays composant les BRICS, groupe au sein duquel l'Algérie a déposé une demande d'adhésion.

Le président algérien a aussi, à travers ce déplacement, une opportunité rare d’explorer de nouvelles perspectives et de renforcer les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays.

La coopération économique entre l’Algérie et la Chine s’étend à divers secteurs clés. Parmi lesquels, l’énergie, les infrastructures, l’industrie et les nouvelles technologies.

L’Algérie possède des ressources naturelles précieuses, notamment le pétrole et le gaz, tandis que la Chine dispose d’une expertise technologique et d’une capacité d’investissement considérables. Une collaboration plus étroite dans ces domaines pourrait conduire à des projets communs bénéfiques pour les deux pays, explique le site Algérie 360.

La même source ajoute que la visite d’État en Chine du président Abdelmadjid Tebboune vise également à promouvoir les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays.