Par Pauline Odhiambo

Shaiyene Fritz, 22 ans, parle de son parcours d'enfance, de l'obscurité de Lavender Hill, gangrenée par les gangsters du Cap, à la lumière du salut par le sport, lorsque l'électricité s'éteint.

Dans la semi-obscurité d'un autre black-out de routine pour lequel l'Afrique du Sud est devenue tristement célèbre, les trophées de la championne de billard Shaiyene scintillent avec défi – dont cinq médailles d'or et trois d'argent.

"Lorsque vous êtes enfant à Lavender Hill, vous êtes exposé à tellement de choses que vous êtes obligé de grandir. Vous ne pouvez pas profiter de votre enfance comme les enfants d'ailleurs", a-t-elle déclaré à TRT Afrika.

"La zone est la plaque tournante des gangsters, et le taux de grossesses chez les adolescentes est élevé. Vivre dans une zone où vous êtes exposé à tout cela, il est difficile de s'épanouir", ajoute-t-elle.

C'est un témoignage de son esprit provocateur que Shaiyene n'a pas permis de grandir pauvre dans un quartier d'armes à feu et de gore pour la soumettre à la soumission. L'étudiante de troisième année à l'Université de Stellenbosch se souvient qu'à l'âge de neuf ans, la perte d'emploi de sa mère a forcé la famille à déménager d'une maison de trois chambres à une cabane d'une pièce à Lavender Hill.

Pire encore, des gangsters ont poignardé le frère aîné de Shaiyene en 2018, le laissant hospitalisé pendant un mois. "Mon frère s'est disputé avec quelqu'un affilié à l'un des gangs locaux. Ces gangsters voulaient le tuer pour cela", dit-elle. "Lorsque vous grandissez dans ce quartier, vous essayez de rester à l'écart des gangsters autant que possible. Mais parfois, ils vous trouvent tout simplement. Ils viennent vous chercher."

En tant qu'élève de 9e année, Shaiyene a dû esquiver des balles en rentrant de l'école un jour. "Tout d'un coup, il y a eu des coups de feu et nous avons dû courir dans une maison voisine pour nous cacher jusqu'à ce que les coups de feu s'éteignent. Quand vous grandissez à Lavender Hill, vous vous habituez à de telles choses. Vous entendez des coups de feu en permanence, même lorsque vous êtes allongé dans votre lit, et des balles sont tirées à quelques maisons de là. Les gens sont en fait devenus insensibles à cela », dit-elle.

La Petite Ligue

Ayant grandi dans une atmosphère de violence, Shaiyene a cherché refuge dans les magasins de jeux de Lavender Hill qui comprenaient des tables de billard. Elle y a passé la majeure partie de son temps libre, s'intéressant d'abord au jeu à l'âge de neuf ans et continuant à faire de la piscine sa mission. Dix parties de billard lui coûteraient 10 rands (0,50 $), et c'était de l'argent bien dépensé.

"Nous avons d'abord commencé à jouer dans d'autres magasins de jeux de la région qui avaient des jeux d'arcade et des tables de billard. Nous appelions cela une ligue sociale, et je voulais juste battre les garçons", explique Shaiyene. Au fil du temps, ses compétences se sont améliorées et elle a fini par attirer l'attention des recruteurs de sports de compétition. "J'ai été recrutée pour jouer pour une équipe contre d'autres magasins de jeux pour la ligue sociale.

Nous avons fait cela pendant environ un an; puis nous avons commencé à jouer dans la ligue provinciale." En 2015, Shaiyene et son équipe ont remporté les championnats nationaux. Ce fut un moment déterminant pour elle, et elle remportera plus tard un autre trophée en jouant pour l'équipe féminine.

"En 2016, nous avons défendu notre titre. C'est aussi l'année où j'ai joué pour la première fois dans l'équipe féminine. J'étais la plus jeune de l'équipe et nous avons fini par remporter le championnat féminin 2018", se souvient-elle.

Bousculade du jeu

Jouer au niveau national depuis 2015 a un coût. Shaiyene a parfois du mal à réunir les fonds nécessaires pour participer aux tournois.

"J'ai collecté jusqu'à 526 dollars américains par an pour payer au moins deux tournois. Ayant grandi avec une mère célibataire au chômage, nous avons dû trouver l'argent d'une manière ou d'une autre", dit-elle. "Je me suis promené dans les quartiers en vendant des billets de tombola. Je collecte des fonds depuis 2014."

Pour son premier tournoi international en Russie, Shaiyene devait amasser 160 $ - un objectif qu'elle a facilement atteint. Mais elle s'est parfois rendue à des tournois avec à peine de quoi manger.

L'année dernière, elle a voyagé avec un billet de bus aller simple du Cap à Johannesburg pour participer aux championnats de blackball d'Afrique du Sud. Avec seulement 10 $ en poche, elle ne savait pas comment elle rentrerait chez elle.

Mais le voyage a porté ses fruits lorsqu'elle s'est classée 9e dans sa catégorie, se qualifiant pour faire partie de l'équipe qui représenterait l'Afrique du Sud aux Championnats du monde de blackball au Maroc.

"Nous avons chacun reçu environ 500 rands comme prix en argent, ce qui était suffisant pour payer mon billet de bus pour rentrer chez moi", raconte Shaiyene. "Pour le voyage au Maroc, j'ai dû récolter environ 40 000 rands (2 100 dollars). J'ai organisé des tombolas et vendu des saucisses avec l'aide de mon petit ami. Nous avons vendu les rouleaux pour environ 2 dollars chacun."

Mais vendre des billets de tombola et des saucisses n'a pas suffi à réunir l'argent nécessaire. Juste à temps, une société sud-africaine spécialisée dans les tables de billard a offert à Shaiyene un rôle d'ambassadrice de la marque, lui donnant une table de billard qu'elle utilisait pour organiser de plus gros tirages.

"J'ai gagné environ 30 000 rands, soit environ 1 500 dollars. C'était très prometteur étant la première fois que j'obtenais la reconnaissance d'une grande entreprise. Il m'a fallu trois mois et demi pour réunir tout l'argent, et cela m'a donné le coup de pouce dont j'avais besoin pour faire le voyage », explique Shaiyene.

Champion du monde

La plus grande victoire de Shaiyene à ce jour est survenue au Maroc, lorsqu'elle et son équipe ont remporté un titre international. "J'étais tellement fière d'avoir obtenu une médaille d'or. C'était une sensation incroyable", dit-elle.

La jeune femme remercie sa famille et la communauté étudiante de l'Université de Stellenbosch d'avoir soutenu sa carrière de joueuse de billard professionnelle. La communauté étudiante a amassé les 2 000 $ dont elle avait besoin pour participer à un autre tournoi en Chine en mars de cette année.

"Ils ont commencé à faire des dons et même à publier sur moi sur TikTok, ce qui a entraîné une augmentation des dons. J'ai soudainement reçu un gros don d'une personne anonyme, qui a fait un don de 15 000 rands, soit environ 700 dollars", explique Shaiyene. "Avec cela, Je pourrais acheter mon billet d'avion pour la Chine."

À son retour de Chine, Shaiyene et son petit ami ont créé la Fondation Shaiyene Fritz en mai. La fondation se concentre sur l'accès des jeunes à l'éducation par le biais de bourses et de coaching de talents.

"Il y a tellement d'enfants qui ont besoin d'aller en Argentine pour le football ou en Angleterre pour le rugby, mais leurs mères ne peuvent pas se le permettre", explique Shaiyene. "Ce serait bien de leur dire:" Voici le financement complet ", afin qu'ils n'aient pas à traverser la même lutte que j'ai traversée pour collecter des fonds."