La rédaction

Des températures caniculaires sont observées en Asie, en Afrique du Nord, en Europe et aux États-Unis, où les gens tentent de se rafraîchir.

Le Maroc, l'Égypte et l'Algérie ont enregistré certaines des températures les plus élevées d'Afrique. Ces deux pays connaissent des conditions étouffantes qui suscitent des inquiétudes en matière de santé publique

Les gens se sont rués sur les plages du sud de l'Europe et de l'Amérique où des températures record sont attendues dans les prochains jours.

Les autorités ont conseillé de boire davantage d'eau et d'éviter l'alcool et le café qui déshydratent.

En Italie, les autorités ont conseillé de prendre particulièrement soin des personnes âgées en raison des températures élevées.

Les Palestiniens de Gaza se sont rendus à la plage pour se rafraîchir, tandis que les parents ont arrosé leurs enfants avec de l'eau provenant de tuyaux d'arrosage, en raison de la vague de chaleur.

La chaleur intense rend la vie plus difficile aux familles pauvres qui vivent dans des maisons de fortune.

Plus de 2,3 millions de personnes sont entassées dans la bande de Gaza. Dans le quartier d'al-Nasr, les habitants vivent dans des maisons de fortune et n'ont pas les moyens d'acheter des dispositifs de refroidissement. De nombreux habitants restent dehors et cherchent de l'eau pour faire face à la chaleur.

La région d'Allahabad, en Inde, a été la plus chaude du pays. Des hommes se sont appliqués de la boue sur le corps pour se rafraîchir sur les rives du Gange.

La température à Allahabad devrait atteindre 44 degrés Celsius (111, Fahrenheit), selon le site web du département métrologique de l'Inde.

Selon les experts, la vague de chaleur qui sévit dans de nombreux pays du monde est un signe clair des menaces du réchauffement climatique.