La Turquie et l'Arabie saoudite ont signé une série d'accords portant sur l'investissement, l'industrie de la défense, l'énergie et les communications après des réunions de délégations menées par le président turc Recep Tayyip Erdogan et le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed Bin Salman dans la ville saoudienne de Jeddah.

Le président Erdogan avait plus tôt rencontré le prince héritier saoudien à huis clos au palais royal d'Al Salam.

Le dirigeant turc est arrivé lundi en Arabie saoudite dans le cadre d'une tournée de trois jours dans le Golfe visant à renforcer les liens bilatéraux.

A son arrivée à l'aéroport de Djeddah, le président Erdogan a été accueilli par le ministre saoudien des Affaires étrangères M. Faisal Bin Farhan Al Saud et par d'autres hauts responsables.

Le président est accompagné des membres de son cabinet et d'autres responsables turcs.

Erdogan a offert un Togg au prince héritier saoudien À l'issue de leurs entretiens, M. Erdogan a offert au prince héritier Mohammed Bin Salman une voiture Togg de couleur blanche Pamukkale.

Le chef des services de renseignement, M.Ibrahim Kalin, le Directeur de la communication de la présidence, M. Fahrettin Altun, les vice-présidents de l'AK Party, M.Ömer Çelik et Zafer Sırakaya, et le conseiller de la présidence, l'ambassadeur Akif Çağatay, étaient également de la délégation conduite par le président Erdogan au cours de cette tournée.

Après l'Arabie saoudite, Erdogan se rendra au Qatar et aux Émirats arabes unis.