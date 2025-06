Par Charles Mgbolu

C'est avec émotion que Gbakara a remercié ses fans après avoir remporté la huitième édition de l'émission de téléréalité "Nigerian Idols".

L'émission est une chasse aux talents extrêmement compétitive qui voit des milliers de candidats passer des auditions difficiles et des batailles de chant avant de pouvoir se produire en direct.

Gbakara, 26 ans, a battu Precious Mac, 22 ans, lors d'une finale tendue, remportant le grand prix de 100 millions de nairas (129 000 USD) et une voiture flambant neuve. Le prix comprend également un contrat d'enregistrement de musique et un tournage de vidéo.

Gamme vocale

Les fans ont célébré Gbakara et Mac sur les médias sociaux, qualifiant leurs gammes vocales de remarquables.

Les organisateurs du concours ont également annoncé la nouvelle sur scène et en ligne dans un festival de feux d'artifice.

La finale de l'émission a donné lieu à des performances de groupe captivantes de la part de tous les candidats de cette année, aux côtés des juges D'banj, Simi et Obi Asika, qui sont des stars accomplies du secteur du divertissement nigérian.

L'émission, qui a duré dix semaines, du 23 avril au 16 juillet, était animée par la personnalité médiatique nigériane IK Osakioduwa.

Nigerian Idols est un concours de chant très populaire sur le continent et des millions de fans suivent l'émission en ligne.

Africa Magic (MultiChoice), qui est à l'origine de la production, est également le producteur des Africa Magic Viewers' Choice Awards, les plus grandes récompenses cinématographiques et télévisuelles du continent et un service de télévision par satellite majeur en Afrique subsaharienne.

La franchise Idols' produit également Idols South Africa, qui est également diffusée sur tout le continent.