En visite officielle en Chine, du 17 au 21 juillet, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a eu ce mardi, des entretiens avec son homologue chinois, Xi Jinping, entretiens qui ont abouti à la signature de 19 accords et mémorandums.

D'après le président Tebboune, cité par la télévision publique algérienne, "cette visite intervient après que les deux pays aient signé d'importants accords renforçant davantage les relations bilatérales".

Il a également exprimé ses remerciements pour le soutien qu'accorde la Chine à l'Algérie, qui fait des démarches pour adhérer au BRICS et á l'organisation de coopération de Shanghai.

De son côté, le président chinois a affirmé la volonté de son pays de "continuer à renforcer l'amitié profonde avec l'Algérie".

Rappelons que le président algérien a entamé hier sa visite de cinq jours en Chine, la première depuis sa prise de fonction en 2019.

Selon la télévision algérienne, Tebboune et son homologue Jinping ont signé 19 accords de coopération et mémorandums d'accord.

D'après la même source, les accords et mémorandums ont été signés dans divers secteurs tels que le transport ferroviaire, le transfert de technologie, la coopération agricole et les communications, ainsi que le sport, l'investissement et la coopération commerciale.

D'autres mémorandums ont été également signés dans les domaines de l'intérieur, de l'urbanisme, de la recherche scientifique, de la justice, du développement social, des énergies renouvelables, de l'hydrogène, et d'autres secteurs.

La semaine dernière, Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, avait déclaré dans des communiqués de presse que la Chine se réjouissait de travailler avec l'Algérie et d'élargir le volume de la coopération bilatérale et le niveau de l'amitié entre les deux pays, notant que la visite de Tebboune sera "l'occasion d'approfondir la confiance mutuelle".

La Chine et l'Algérie ont élevé le niveau de leurs relations à un partenariat stratégique global en 2014. L’Algérie devient de ce fait le premier pays arabe à établir un tel niveau de partenariat avec Pékin.

Le volume annuel des échanges bilatéraux entre la Chine et l'Algérie s’élève à environ 7 milliards de dollars.