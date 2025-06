Par Lynn Wachira

Dans sa jeunesse, Jean Sseninde se mettait en danger pour défendre le but. Aussi, lorsqu'elle admet que "l'Afrique n'a pas encore adopté le football féminin", vous savez qu'il a fallu un moment de résignation pour que l'ancienne défenseure des Crested Cranes et des Queens Park Rangers laisse échapper ce constat.

Les commentaires de Sseninde sur le développement du football féminin en Afrique interviennent à la veille d'une Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 qui promet d'être historique et qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande à partir du 20 juillet.

Quatre équipes africaines - le Maroc, la Zambie, l'Afrique du Sud et le Nigeria - sont en lice pour le trophée dans cette édition du tournoi, mais l'ancienne star ougandaise pense que la tâche sera difficile pour elles face à des pays qui ont fait des progrès fulgurants dans ce sport, alors que le continent n'a progressé qu'à un rythme d'escargot.

Sseninde devrait le savoir. Lorsqu'elle a débarqué d'Ouganda en Angleterre à l'âge de 20 ans, elle s'est rapidement rendu compte que le football féminin y était un tout nouveau jeu de balle.

"J'ai été choquée de voir que le football féminin en Angleterre était suffisamment important pour passer à la télévision, alors que personne ne parlait de ce que nous faisions en Ouganda", raconte-t-elle à TRT Afrika.

"Et de voir des filles de quatre ans s'entraîner et faire des choses incroyables sur le terrain, je n'en croyais pas mes yeux.

Sseninde n'a été initiée à l'entraînement sérieux de football qu'au lycée, environ quatre ans avant sa percée qui l'a vue signer un contrat professionnel avec Charlton Athletic WFC en 2012.

"Des joueuses beaucoup plus jeunes que moi étaient nettement meilleures sur le plan tactique, et je devais beaucoup les rattraper", se souvient-elle.

Dix ans plus tard, Sseninde est de retour pour aider à développer le football féminin dans son pays d'origine, l'Ouganda. Elle est passionnée par le développement du football féminin non seulement en Ouganda, mais aussi sur tout le continent.

"Les stars mondiales qui ont commencé avant nous sont déjà en compétition avec un avantage", déclare Sseninde, qui est maintenant une entraîneuse licenciée de niveau B de l'UEFA et qui dirige la Fondation Jean Sseninde, qui encourage les talents à partir de la base en Ouganda.

La position de l'Afrique Le tirage au sort de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA a placé le quatuor africain composé de l'Afrique du Sud, du Nigeria et des deux nouveaux venus, le Maroc et la Zambie, face à certaines des équipes les plus coriaces.

L'Afrique du Sud est l'actuelle championne d'Afrique, avec un palmarès exceptionnel lors de la Coupe d'Afrique des Nations féminine, mais les Super Falcons du Nigeria sont les plus expérimentées.

Les Falcons, quart de finalistes de la Coupe du monde de football féminin 1999, participeront pour la neuvième fois au tournoi, après avoir fait leurs débuts en 1991.

Si l'expérience compte au plus haut niveau, la forme récente du Nigeria laisse à désirer. Bien que classées au 40e rang par la FIFA, le meilleur du quatuor africain, les Super Falcons doivent faire face à la réalité d'être à la dernière place du groupe B, où elles affronteront le Canada (7e), le pays hôte, l'Australie (20e), et l'Irlande (22e).

Les Super Falcons comptent dans leurs rangs Asisat Oshoala, l'attaquante du Barcelona Femeni, qui figure sur la liste de la FIFA des cinq icônes à surveiller lors de la Coupe du Monde.

Il y a aussi le redoutable Onome Ebi, capitaine de l'équipe et seul footballeur africain - homme ou femme - à avoir participé à six Coupes du monde. L'attaquant de l'Atletico Madrid, Rasheedat Ajibade, est une autre star potentielle.

L'Afrique du Sud, surnommée Banyana Banyana, a finalement détrôné les Super Falcons lors de la Coupe d'Afrique des Nations féminine l'année dernière, après avoir terminé cinq fois deuxième et deux fois troisième. Lors de sa seule participation à la Coupe du monde en 2019, l'Afrique du Sud n'a pas dépassé la phase de groupes.

Desiree Ellis et ses protégées affronteront la Suède, l'Argentine et l'Italie, demi-finalistes en 2019, dans le groupe B. Thembi Kgatlana est la joueuse vedette de l'équipe. La joueuse de 27 ans a marqué le seul but des Banyana Banyana en Coupe du monde lors de leur match contre l'Espagne en 2019.

Le Maroc a accueilli la Coupe d'Afrique des Nations féminine 2022 et a atteint sa première finale, s'inclinant face à l'Afrique du Sud. Les Lionnes de l'Atlas sont considérées comme une équipe en pleine ascension dans le football féminin.

Classées 72e par la FIFA, les Lionnes de l'Atlas peuvent s'inspirer du parcours de rêve jusqu'en demi-finale de leurs homologues masculins lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar.

Mais elles n'ont pas la tâche facile puisqu'elles ont été opposées dans le Groupe H à l'Allemagne (2e), à la Corée du Sud (17e) et à la Colombie (25e), deux pays doublement vainqueurs de l'épreuve.

L'attaquante de Tottenham Hotspur, Rosella Ayane, est le ciment de l'attaque marocaine. L'ancienne joueuse de l'équipe d'Angleterre des moins de 19 ans est en pleine forme et a inscrit sept buts lors de ses 15 derniers matches.

Les Copper Queens de Zambie, qui ont également participé aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, ne sont pas en reste.

Emmenées par l'irrépressible Barbra Banda, elles ont récemment battu les doubles championnes du monde allemandes (3-2) sur leur propre terrain, ce qui laisse présager un ou deux coups d'éclat lors de la Coupe du monde.

Les Copper Queens sont l'équipe la moins bien classée du tournoi (77e) et sont placées dans le Groupe C aux côtés de l'Espagne (6e), du Japon (11e) et du Costa Rica (36e).

Un nouveau coup d'envoi

Sseninde conseille aux quatre équipes africaines présentes dans le tirage au sort de la Coupe du monde élargie de considérer le tournoi comme une source d'inspiration et une occasion de développer leur jeu.

"On peut dire que cette fois-ci, il s'agit d'un tournoi élargi, ce qui permet à tout le monde de s'y retrouver. En même temps, c'est notre chance d'avoir quatre équipes sur le terrain, et nous devons l'utiliser à bon escient", déclare le défenseur à la retraite.

"Nous verrons davantage de joueuses africaines inspirer nos petites filles à jouer au football, tandis que de nombreux parents et sponsors comprendront que le football féminin a sa place en Afrique.

L'ancienne joueuse de Charlton Athletic appelle également ceux qui ont réussi dans le football africain à revenir à leurs racines et à aider les jeunes filles à atteindre le plus haut niveau.

Si Sseninde reste prudente quant aux perspectives des équipes africaines lors de cette Coupe du Monde Féminine, elle maintient qu'une équipe du continent a le potentiel pour remporter la compétition à l'avenir.

"Pour être honnête, le football féminin n'a pas encore été pleinement adopté en Afrique au niveau nécessaire. Beaucoup de parties prenantes considèrent encore leur implication dans le jeu comme une faveur, ce qui empêche un réel investissement dans le jeu.

Elle cite en exemple le récent conflit salarial entre les Banyana Banyana et la Fédération sud-africaine de football, qui a conduit l'équipe à boycotter un match amical contre le Botswana.

"Il est regrettable de voir les injures proférées à l'encontre des Banyana, même par des officiels du football. Les plaintes des footballeurs masculins ont toujours été prises au sérieux, alors que les femmes qui se défendent sont considérées comme irrespectueuses", déplore Sseninde.

"On attend de nous que nous prenions tout ce qu'on nous donne, que nous obéissions toujours et que nous restions silencieuses. J'encourage les femmes à continuer à se battre et à se défendre afin d'améliorer la situation des jeunes filles africaines qui rêvent de succès dans le football.

Le football féminin en Afrique continue de faire l'objet de plaintes concernant les bas salaires.

Mais malgré tous ces obstacles, l'Afrique est toujours impatiente d'encourager ses équipes en Australie et en Nouvelle-Zélande, car le football féminin et les supporters de tout le continent attendent avec impatience le moment décisif.