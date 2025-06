40 morts en 3 jours au nord-est de laRépublique démocratique du Congo, c’est ce bilan qui a poussé le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) à appeler les autorités locales à réagir pour la protection des civils qui constituent l’essentiel des victimes.

"La semaine dernière, au moins 40 civils ont été tués en trois jours lors d'attaques de groupes armés près de la ville de Bunia", s’est indigné OCHA dans un communiqué publié mardi soir.

De manière plus générale, OCHA évoque plus de 600 civils tués et 345.000 personnes déplacées lors d’attaques armées en Ituri depuis le début de cette année.

"Nous condamnons fermement ces violences et appelons toutes les parties à respecter le droit humanitaire international et les principes des droits humains", a insisté l'OCHA.

Au premier trimestre 2023, l'ONU et ses partenaires ont aidé 460.000 personnes dans cette province.

L’ONG en a profite pour appeler la communauté internationale ‘’à montrer sa solidarité avec la population de RDC’’ et à apporter son soutien pour faire face à la crise humanitaire.

À ce jour, le plan humanitaire de l'ONU pour la RDC n'est financé qu'à 30%, à en croire Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU en RDC.

Dimanche dernier, au moins 11 hommes ont été retrouvés morts dans l'Est du pays à Rutshuru, à une centaine de km au nord de Goma, selon des sources locales qui accusent les rebelles du M23 de les avoir tués.

"Les rebelles sont partis avec des gens qu'ils ont obligé à transporter leurs bagages. Arrivés à Bukombo-centre, ils les ont tués", a témoigné, dimanche, un responsable local au sujet du massacre de Rutshuru.

Ces derniers temps, la plupart des attaques armées ciblant des civiles ont été attribuées aux rebelles ADF.

Parmi les attaques qui ont le plus choqué et dont la responsabilité a été imputée au groupe rebelle ADF, celle du 17 juin dernier contre lycée situé dans le district de Kasese, près de la frontière de la République démocratique du Congo, tuant au moıns 37 personnes, des lycéens pour la plupart. Certaines des victimes avaient été exécutées à l’arme blanche.