Par Kudra Maliro

Initiée vers les années 1970, la biennale artistique et culturelle a dû être arrêté en 2010 suite aux attaques des djihadistes dans la partie nord du Mali.

Des chansons traditionnelles, des défilés, des poèmes et des danses ont fait vibrer la ville de Mopti situé dans le centre du Mali.

La Biennale artistique et culturelle du Mali est un événement majeur qui célèbre la culture malienne dans sa diversité.

Oumar Koita, jeune leader communautaire de Mopti a déclaré à TRT Afrika que ce festival avait une grande importance pour la consolidation du tissu social mais aussi la redynamisation de l’artisanat.

"Cette Biennale était la bienvenue. Elle a renforcé la cohésion sociale, promu le vivre-ensemble et surtout dynamisé l'économie locale. Nous sommes contents que cette Biennale retrouve ses couleurs et sa ferveur après plus de 10 ans d’absence" ajoute M. Koita

La première Biennale artistique, culturelle et sportive a été organisée à Bamako en 1970, suivie de quatre autres biennales et d'une première édition de la Biennale sportive tournante en 1979 à Ségou.

Dans un pays où la richesse culturelle est immense, ces festivals ont permis de mettre en valeur le patrimoine, la musique, la danse, l'art et la littérature, offrant une véritable vitrine pour les artistes locaux et un moment de rassemblement pour les citoyens de tous les horizons

La slameuse Hawa Tapo considère l’édition de 2023 de la Biennale artistique et culturelle à Mopti comme un signe de paix durable entre tous les habitants du pays.

"J’ai déclamé plusieurs poèmes sur la paix et mes récits ont invité les peuples maliens à vivre et cohabiter pacifiquement pour que la paix revienne. Nous avons qu’un seul Mali et c’est à nous de prendre soin de notre patrie" dit Hawa Tapo à TRT Afrika.

Chaque édition est l'occasion pour les délégations venues des 19 régions et du district de Bamako de rivaliser de créativité dans des disciplines variées telles que la danse traditionnelle, les pièces de théâtre, les solos de chant, les ensembles instrumentaux traditionnels, les chœurs, les ballets à thèmes et les orchestres modernes. Les compétitions sont rudes, mais la bonne humeur est toujours de mise.

"La dernière édition de la Biennale artistique et culturelle restera gravée dans les mémoires. Malgré les difficultés et les défis auxquels le Mali fait face, la jeunesse malienne est venue défier le statu quo à Mopti et elle a réussi son pari" se réjouit M. Koita.

Durant dix jours, du 06 au 16 juillet, la ville emblématique de Mopti a été le cadre parfait pour cette célébration de la culture malienne et de la fraternité. Les délégations ont été chaleureusement accueillies par la population.

Reconnue comme faisant partie du patrimoine national, la musique traditionnelle malienne se distingue instruments musicaux originaux, comme le N’goni (instrument à cordes pincées), la kora (instrument à cordes), le balafon (instrument de percussion) et le dumdum (un groupe d'instruments à percussion) qui rendent particulières les productions musicales du pays et récemment, le Bolon (un instrument d’une (1) à 3 voire 4 cordes) classé patrimoine de l’UNESCO.

Les salles de spectacle étaient remplies, les panels étaient bien suivis et l'affluence dans les foires était au rendez-vous. Ce qui était perçu comme impossible il y a quatre mois est devenu une réalité pour l'ensemble de la nation.

Au-delà de la célébration de la culture, la Biennale artistique et culturelle de Mopti édition 2023 a permis de renforcer la cohésion sociale, de promouvoir le vivre-ensemble et surtout de dynamiser l'économie locale.

Les forces armées maliennes ont également relevé le défi de la sécurisation de l'événement, prouvant ainsi que le Mali peut encore compter sur ses forces armées pour garantir la sécurité de son territoire.

La Biennale artistique et culturelle de Mopti édition 2023 est le symbole d'une paix durable et d'une cohésion sociale renforcée entre les Maliens et Maliennes. Les participants ont vibré aux sons et aux danses traditionnelles du territoire, telles que le Balafon de Sikasso, le Takamba de Gao, le Djandjigui de Ségou...

Le prochain rendez-vous de la Biennale artistique et culturelle édition 2025 sera organisée dans la ville culturelle de Tombouctou.