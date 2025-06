Par Nana Dwomoh Doyen Benjamin

La Chambre Africaine des Producteurs de Contenu a dévoilé une initiative visionnaire appelée « The Ubuntu Connect » visant à réduire la déconnexion dans un monde globalisé.

Enraciné dans la profonde philosophie d'Ubuntu - "Je suis parce que tu es" - ce programme cherche à combler le fossé entre l'Afrique et sa diaspora, en favorisant une connexion superconsciente qui transcende le temps et l'espace. L'Ubuntu Connect est un appel à intensifier l'identité africaine dans le cœur et l'esprit des Africains et de leurs frères et sœurs dispersés à travers le monde.

Au cœur d'Ubuntu Connect se trouve la compréhension que chaque être humain est intrinsèquement connecté, non seulement à sa communauté immédiate, mais aussi à ses racines ancestrales. En adoptant Ubuntu, nous reconnaissons que nos destins sont liés et que nous sommes tenus de nous soutenir et de nous élever mutuellement, quelles que soient les frontières géographiques.

La première partie d'Ubuntu Connect se lance dans une renaissance académique extraordinaire, un voyage de redécouverte, d'éducation et de réconciliation. Cela comprend une série de conférences intellectuelles qui plongent dans l'histoire précoloniale de l'Afrique, l'impact profond de la traite négrière transatlantique, la richesse des traditions, des normes, des lois et de la spiritualité africaines.

Les participants acquerront une profonde compréhension de leur patrimoine commun, favorisant un sentiment d'estime de soi et d'unité.

Similitudes remarquables

Grâce à des expériences pratiques, Ubuntu Connect conduira les participants vers des sites patrimoniaux, où ils pourront marcher sur les traces de leurs ancêtres, revivre les épreuves et les tribulations des routes transatlantiques des esclaves. Ce n'est pas simplement une entreprise touristique; c'est une expérience émotionnelle et transformatrice qui suscite la guérison, la réconciliation et la rupture des chaînes historiques.

Le programme est spécialement conçu pour encourager les étudiants en histoire, en croyances religieuses africaines et en culture à être témoins de première main des remarquables similitudes et diversités culturelles à travers l'Afrique. En se tenant sur le même sol que leurs ancêtres, ils prendront conscience de la beauté de leur identité commune et de la force tirée de leurs différences.

« La ré-africanisation de la diaspora et des Africains » est le thème de ce programme académique et pratique, s'adressant aux Africains à l'étranger dans le monde entier. La Chambre africaine des producteurs de contenu, en collaboration avec des institutions réputées telles que le Collège universitaire africain de communication et d'études Ife au Palais de l'Ooni au Nigeria, ainsi que divers chefs traditionnels à travers l'Afrique, a pris les rênes de ce projet révolutionnaire.

Relation symbiotique

Pour assurer la préservation et la diffusion de l'histoire et de la culture africaines, des études historiques et traditionnelles seront mises en place dans chaque palais africain. Cela permettra non seulement aux générations futures d'acquérir des connaissances et de la sagesse, mais aussi de protéger l'essence d'Ubuntu pour les siècles à venir.

Ubuntu Connect a suscité des conversations enthousiastes avec des parties prenantes du Libéria, du Tchad, de la République centrafricaine, de l'Ouganda, du Cap-Vert, du Nigeria, du Ghana, de la Zambie et de la diaspora. Il témoigne de la puissance de l'action collective et d'une vision partagée. La diaspora, avec ses expériences et expertises variées, est invitée à contribuer au renforcement des capacités de sa terre ancestrale. Cette relation symbiotique conduira à une Afrique prospère, qui exploite la force de ses communautés dispersées

L'Afrique n'est pas seulement une entité géographique, c'est une patrie spirituelle et émotionnelle qui réside dans le cœur de millions de personnes à travers le monde.

Triomphe des ancêtres

L'Ubuntu Connect invite les Africains à reconnaître les luttes et les triomphes partagés de leurs ancêtres, les liant ensemble dans une tapisserie d'histoire et d'héritage. À une époque où la préservation culturelle et l'identité sont plus importantes que jamais, Ubuntu Connect est une lueur d'espoir et une bouée de sauvetage pour un sentiment d'appartenance renouvelé.

Esprit durable

C'est une appréciation de la diversité, un triomphe de l'unité et un engagement à se soutenir mutuellement dans la poursuite de la grandeur.

Alors que le monde regarde l'Afrique avec un vif intérêt pour l'avenir du continent, Ubuntu Connect signale une nouvelle ère pour l'Afrique et sa diaspora. C'est une histoire de guérison, de réconciliation et de progrès.

C'est un témoignage puissant de la résilience et de l'esprit durable d'Ubuntu qui vit en chacun de nous.

« Dans l'esprit d'Ubuntu, rassemblons-nous, bras dessus bras dessous, pour embarquer dans ce voyage transformateur. Ensemble, nous réécrirons l'histoire, renouant avec nos racines et jetant les bases d'une Afrique meilleure et plus unie - une Afrique qui non seulement reconnaît son passé mais qui embrasse son avenir à bras ouverts. Je suis parce que tu es », a déclaré la Chambre.

L'auteure, Nana Dwomoh-Doyen Benjamin, est une écrivaine panafricaine et une figure clé du projet Ubuntu Connect.

