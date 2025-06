Ce sont des tirs d'artillerie ciblant des bases des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), qui ont réveillé, la capitale soudanaise, ce jeudi.

Selon de témoins, l'armée de l'air a répondu en bombardant aux paramilitaires par des tirs de batteries anti-aériennes.

Des habitants du sud de Khartoum ont fait état de leur côté de trois raids aériens tôt ce matin, parlant pour certains d'" explosions sont terrifiantes".

Mercredi, dans la capitale, l'armée a accusé les FSR d'avoir bombardé au drone un quartier résidentiel, faisant "14 morts et 15 blessés civils".

Depuis le 15 avril, la guerre pour le pouvoir entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane et les FSR du général Mohamed Hamdane Daglo a fait 3.000 morts et plus de 3,3 millions de déplacés et réfugiés.

Les FSR évoquent un sanglant "conflit tribal" au Darfour, mais pour les défenseurs des droits humains, les exactions sont le fait des paramilitaires alliés à des miliciens arabes locaux.

La Cour pénale internationale (CPI) a d'ailleurs ouvert une nouvelle enquête pour "crimes de guerre" au Darfour.

Karim Khan, le procureur de la CPI basée à La Haye (Pays-Bas), a appelé à ne pas laisser "l'Histoire se répéter".