Lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE qui se tiendra à Bruxelles, les relations avec la Turquie, qui devaient être abordées lors de la conférence du mois dernier, ont été reportées d'un mois. Elles seront toutefois, comme prévu, à l’ordre du jour sans compter de nombreux points au menu des discussions.

Un haut fonctionnaire de l'UE, qui a requis l'anonymat, a déclaré à l’agence Anadolu que les relations avec la Turquie sont l'une des plus importantes pour l'Union et a souligné que la Turquie est "toujours un pays candidat" malgré le blocage du processus d'adhésion.

Lors de leur dernier sommet en juin, les chefs d'Etat et de gouvernement des Vingt-Sept avaient déjà invité le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, à préparer un état des lieux des relations avec la Turquie --un rapport attendu d'ici l'automne.

L'UE met l'accent sur le dialogue

L'UE souligne qu'elle a constaté certains changements dans la politique étrangère de la Turquie au cours de la période récente et que, dans ce contexte, elle souhaite "tester l'attitude de la Turquie à l'égard de l'UE et examiner où mènera le processus des relations dans les mois à venir".

Rappelant l’existence des divergences d'appréciation entre la Turquie et l'UE sur Chypre, la Syrie, la Libye et la Méditerranée orientale, les fonctionnaires de l'UE soulignent qu'en dépit de ces dissentiments, ils souhaitent maintenir les canaux de communication ouverts et engager un dialogue avec la Turquie.

Soutien total à l'ONU et à la Turquie pour l'accord sur les céréales

Dans le même temps, l'UE déclare qu'elle continuera à collaborer avec les Nations unies et la Turquie pour maintenir l'initiative sur les céréales de la mer Noire entre la Russie et l'Ukraine.

Les fonctionnaires de l'UE soutiennent pleinement les activités de médiation des Nations unies et de la Turquie en vue de conserver viable l'accord sur les céréales.

La Russie a suspendu lundi sa participation à l'accord sur les exportations de céréales en mer Noire.

Cet accord, conclu en juillet 2022 par la Russie et l'Ukraine après médiation de l'Onu et de la Turquie, est destiné à éviter une crise alimentaire mondiale en permettant les exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire en toute sécurité, en dépit du conflit en Ukraine.

Après avoir été prorogé à plusieurs reprises, la Russie répète depuis des semaines que les conditions pour une nouvelle prolongation ne sont pas remplies.

Moscou juge notamment que ses propres exportations de céréales et d'engrais sont entravées, même si elles ne sont pas directement visées par les sanctions occidentales prises en réaction à l'offensive russe de l'Ukraine en février 2022.

Les ministres de l'UE pourraient discuter de la Turquie avec M. Blinken

Le secrétaire d'État américain M. Anthony Blinken participera également à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE jeudi par vidéoconférence.

La Turquie devrait être à l'ordre du jour de ladite réunion et la demande d’adhésion de la Suède sera étudiée, après la décision de la Turquie, lors du sommet de Vilnius des 11 et 12 juillet.

Parmi les autres points à l'ordre du jour de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE figurent la Russie et les questions de sécurité économique, ainsi que le soutien aux relations entre l'Ukraine, la Chine, la Tunisie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitro Kuleba, participera également à une partie de la réunion. Les besoins de l'Ukraine seront l’objet de discussions lors de cette réunion.