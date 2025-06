Des hordes de moustiques bourdonnants mais stériles sont lâchés à Zagreb, alors que la Croatie tente de prévenir d'éventuelles maladies liées au changement climatique.

Ce lâcher fait partie d'un projet visant à éradiquer les moustiques tigres asiatiques envahissants, connus pour propager des maladies telles que la dengue, le chikungunya et le Zika.

L'espèce s'est développée dans le pays et dans toute la région ces dernières années, en partie à cause du changement climatique, le temps plus chaud offrant un terrain fertile au moustique.

Kruno Lokotar, un habitant de Zagreb, a des sentiments mitigés à l'égard du projet : "Il est trop tôt pour dire si celui-ci donnera des résultats, mais je suis heureux que nous ne nous contentions pas de pulvériser des produits.

Stérilisation des mâles

Le plan croate consiste à neutraliser la reproduction des moustiques en relâchant des mâles stérilisés dans la nature pour qu'ils s'accouplent avec les femelles.

"Si nous relâchons un nombre suffisant de mâles stériles pendant une certaine période dans une zone, la population de moustiques dans cette zone diminuera", a déclaré à l'agence de presse AFP Ana Klobucar, entomologiste médicale de l'institut d'enseignement de la santé publique de Zagreb, qui supervise le projet.

Le projet de Zagreb a démarré en juin, lorsque 100 000 moustiques ont été relâchés dans une zone à haut risque au feuillage épais où les moustiques se rassemblent souvent.

Le pays prévoit de lâcher un total de 1,2 million d'insectes spécialement traités sur une période de trois mois, a déclaré l'entomologiste Nediljko Landeka, de l'institut régional de santé publique.

Ce plan s'appuie sur la technique de l'insecte stérile (TIS), utilisée depuis des décennies dans le monde entier pour lutter contre divers insectes nuisibles.

L'efficacité de cette méthode contre les moustiques dans les zones urbaines est toutefois encore en cours de test. La Croatie a commencé à l'utiliser contre les moustiques l'année dernière dans le nord de la péninsule d'Istrie.

Lors de l'essai en Istrie, jusqu'à 14 % des œufs de moustiques de la région se sont révélés stériles, et ce chiffre est passé à près de 60 % cette année, a ajouté M. Landeka.

Impact du changement climatique

Les insectes, rendus stériles après avoir été exposés à des rayons gamma, proviennent d'un laboratoire italien et sont expédiés à 500 kilomètres de la Croatie dans des boîtes spéciales.

Une fois les insectes reçus, Mme Klobucar et ses assistants retirent soigneusement les bols en plastique contenant les insectes des tubes en carton avant de les disperser dans les jardins locaux de la zone ciblée.

Le programme croate coïncide avec les avertissements de plus en plus sévères des experts selon lesquels le réchauffement climatique pourrait rendre des pans entiers de l'Europe plus vulnérables aux maladies infectieuses propagées par les piqûres de moustiques.

La présence du moustique tigre asiatique en Croatie a été constatée pour la première fois en 2004, après son arrivée en Europe à la fin des années 1970, les experts suggérant qu'il avait fait le voyage dans des pneus usagés en provenance de Chine et arrivés en Albanie.

Les chiffres officiels indiquent que la race s'est maintenant répandue dans plus d'une douzaine de pays européens, la région méditerranéenne étant la plus durement touchée.

À mesure que le mercure grimpe dans le monde, le moustique-tigre asiatique se déplace plus au nord, y compris dans des régions qui étaient considérées comme trop froides pour que l'espèce s'y développe, notamment en Suisse et en Allemagne.

"Nous craignons qu'en même temps que l'espèce, les virus ne s'adaptent facilement à l'avenir à de nouveaux environnements", a averti l'entomologiste grec Antonios Michaelakis.

Michaelakis, chercheur à l'Institut phytopathologique Benaki d'Athènes, a également contribué à partager avec ses homologues croates les expériences qu'il a acquises dans le cadre d'un programme mené en Grèce.

En Grèce, en 2019, le projet a permis de réduire de 90 % la population de moustiques tigres asiatiques.