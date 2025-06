Les corps ont été récupérés par les pompiers et la marine, et une recherche de survivants a été lancée, a déclaré jeudi le ministre sénégalais de l'Intérieur, Félix Abdoulaye Diome.

Le directeur de la morgue de Saint-Louis, Mourtalla Mbaye, a déclaré à l'Associated Press qu'environ 155 personnes étaient à bord et que de nombreux survivants ont été blessés et soignés dans une zone militaire de la ville.

Le naufrage de mercredi soir, survient quelques jours après que sept autres personnes ont été retrouvées mortes et 50 autres ont été secourues sur un autre navire également à destination de l'Europe et découvert au large de Saint-Louis. Au moins 90 personnes sont portées disparues de ce bateau.

cet incident survient également après une annonce du groupe d'aide espagnol Walking Borders selon laquelle environ 300 personnes ont disparu fin juin lorsque trois bateaux ont quitté le Sénégal depuis deux villes différentes.

La route migratoire de l'Atlantique est l'une des plus meurtrières au monde, avec près de 800 personnes décédées ou portées disparues au premier semestre 2023, selon Walking Borders.

Ces dernières années, les îles Canaries sont devenues l'une des principales destinations des personnes qui tentent d'atteindre l'Espagne, avec un pic de plus de 23 000 migrants arrivant en 2020, selon le ministère espagnol de l'Intérieur. Au cours des six premiers mois de cette année, plus de 7 000 migrants et réfugiés ont atteint les Canaries.

Au cours des six premiers mois de cette année, plus de 7 000 migrants et réfugiés ont atteint les Canaries.

Les bateaux voyagent principalement depuis le Maroc et la Mauritanie, et moins à partir du Sénégal. Cependant, au moins 19 bateaux en provenance du Sénégal sont arrivés aux îles Canaries depuis juin, a indiqué le groupe d'aide espagnol.

Des facteurs tels que des économies en difficulté, le chômage , la persécussion, les troubles politiques et l'impact du changement climatique poussent les migrants à risquer leur vie sur des bateaux fragiles et surpeuplés pour atteindre les Canaries.

Ibnou Diagne est monté dans un bateau depuis la ville sénégalaise de Mbour le 2 juillet dans l'espoir de trouver un meilleur travail en Espagne pour subvenir aux besoins de sa famille, a-t-il déclaré.

Diagne, 35 ans, était l'un des survivants du bateau retrouvé plus tôt cette semaine et a parlé à l'AP de Saint-Louis après avoir été secouru.

« Je voulais avoir de meilleures conditions de vie, car c'est difficile ici de trouver un emploi », dit-il. Il a payé environ 680 $ et s'est entassé dans un navire à destination de l'Espagne avec environ 150 autres personnes.