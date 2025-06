Le 20 juillet 1973, Bruce Lee, maître en arts martiaux et acteur sino-américain dont les films emblématiques ont fait le tour du monde, est décédé tragiquement des suites d'une réaction allergique à un médicament qu'il avait ingéré pour soigner un mal de tête.

Né à San Francisco le 27 novembre 1940, Lee, était considéré par les critiques, les médias et d'autres pratiquants d'arts martiaux comme le pratiquant d'arts martiaux le plus influent de tous les temps et comme une icône de la culture pop du XXe siècle qui a comblé le fossé entre l'Orient et l'Occident.

On lui attribue la promotion du cinéma d'action de Hong Kong et il a contribué à changer la façon dont les chinois étaient considérés dans les films américains.

En Afrique, le 50e anniversaire de sa mort a été un moment de commémorations émouvant pour les cinéastes qui ont grandi en étant attirés par son personnage puissant à l'écran.

Plus grand que nature

J'ai toujours aimé l'assurance dont il faisait preuve dans ses scènes. Il était plus grand que nature et on n'avait jamais l'impression qu'il allait perdre", déclare Matthew Chan-piu, un cinéaste ougandais qui a grandi en regardant Bruce Lee.

Le moment le plus marquant est celui où il s'introduit dans une île et joue avec un python, oui, il était si étonnant", dit-il à TRT Afrika.

Haliru Uba Salihu Nakande, un autre fan du nord du Nigeria, décrit Bruce Lee comme quelqu'un de particulièrement doué.

Ses compétences en arts martiaux étaient passionnantes. Il jouait parfaitement tous les rôles qu'on lui confiait. J'aime toujours ses films", dit-il.''Malheureusement, beaucoup de ses films disparaissent dans notre communauté en raison de l'essor de l'industrie cinématographique locale et de l'évolution du temps", souligne Nakande.

Tai chi et boxe

Bruce Lee a été introduit dans l'industrie cinématographique de Hong Kong par son père alors qu'il n'était encore qu'un enfant acteur. Il s'est initié aux arts martiaux en pratiquant le tai chi et la boxe.

En 1959, Lee s'installe à Seattle et s'inscrit en 1961 à l'université de Washington. C'est à cette époque qu'il envisage de gagner de l'argent en enseignant les arts martiaux. Il compte parmi ses élèves Chuck Norris et feu Sharon Tate, deux acteurs américains de renom.

Dans les années 1970, ses films produits à Hong Kong et à Hollywood ont permis aux films d'arts martiaux de Hong Kong d'atteindre un nouveau niveau de popularité et de reconnaissance, suscitant un regain d'intérêt de l'Occident pour les arts martiaux chinois.

''La direction et le ton de ses films ont considérablement influencé et changé les arts martiaux et les films d'arts martiaux dans le monde entier. Il sera difficile de créer un autre personnage comme lui dans un film qui transcenderait les générations", déclare Chan-piu.

Un personnage de cinéma pur.

''La jeune génération de cinéphiles est très impatiente et passe trop vite à autre chose. Elle ne prend pas le temps de réfléchir aux personnages profonds des films. La seule façon de les rencontrer là où ils sont est de créer un personnage qui deviendrait viral comme l'a fait Bruce Lee", a ajouté Chan-piu.

Le 50e anniversaire de la mort de Bruce Lee est célébré en grande pompe dans le monde entier : le Hong Kong Heritage Museum organise une exposition et un camp d'été de 5 jours pour les enfants, tandis que le musée Pico House de Los Angeles a dévoilé une sculpture grandeur nature de Bruce Lee .