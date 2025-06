Par Sylvia Chebet

Des tas de carcasses jonchent le sol, semblant s'agiter de temps à autre lorsqu'une forte brise parcourt les touffes de plumes collées à la chair en décomposition.

Dans le règne animal, cette imagerie vivante de la mort susciterait un sifflement de plaisir de la part de l'ultime charognard de la nature. Sauf qu'il s'agit des carcasses des mêmes vautours qui, autrement, s'en régaleraient.

C'est ce qui s'est passé en Guinée-Bissau en 2020, lorsque plus de 2 000 vautours ont été empoisonnés ; au Botswana en 2019, lorsque 537 ont été tués ; et en Namibie en 2013, lorsque plus de 400 sont morts après s'être régalés d'une carcasse empoisonnée.

Les défenseurs de l'environnement déplorent que l'Afrique perde rapidement ses vautours. Ils meurent par milliers et sont en voie d'extinction.

Un rapport de BirdLife International indique que sur les 11 espèces présentes sur le continent, sept sont menacées d'extinction et quatre sont en danger critique d'extinction.

"Le vautour à dos blanc, qui est le plus commun en Afrique, a connu un déclin allant jusqu'à 90 %. Pour d'autres espèces comme le vautour percnoptère et le vautour à capuchon, nous avons constaté des déclins allant jusqu'à 92 %", a déclaré Fadzai Matsvimbo, coordinateur du programme de prévention de l'extinction de BirdLife International, à TRT Afrika.

Les défis de la conservation

L'empoisonnement et le braconnage constituent la plus grande menace pour les vautours d'Afrique.

Étant les charognards les plus efficaces, ils subissent les pires pertes, tombant parfois morts des arbres ou en plein vol à quelques mètres d'une carcasse empoisonnée. En général, ils sont soit des victimes intentionnelles, soit des victimes accidentelles.

Un comité de vautours tournant autour d'une carcasse peut être vu à des kilomètres de distance ; c'est pourquoi les braconniers les empoisonnent souvent pour éviter d'attirer l'attention des gardes forestiers et des surveillants.

Entre 2012 et 2014, 2 044 décès de vautours liés au braconnage ont eu lieu dans sept pays africains, selon Oryx - The International Journal of Conservation.

Les oiseaux sont également les victimes involontaires des éleveurs qui empoisonnent les prédateurs comme les lions qui menacent leur bétail.

La demande de parties de vautours pour la médecine traditionnelle et la superstition est l'un des principaux facteurs d'extinction des vautours. Les défenseurs de l'environnement attribuent 29 % des décès de vautours africains à une utilisation fondée sur des croyances.

Considérés comme clairvoyants, leurs têtes et leurs cerveaux seraient les parties les plus prisées, les joueurs s'y fiant pour parier.

Les étudiants s'en serviraient également pour réussir leurs examens, et les guérisseurs traditionnels communiqueraient avec leurs ancêtres en utilisant des parties de vautours, en plus de les prescrire comme médicaments pour certains maux.

À la suite de l'incident d'empoisonnement survenu en Guinée-Bissau en 2020, les enquêteurs ont découvert que des commerçants vendaient des parties de vautours dissimulées dans les cornes d'autres animaux.

Ils ont découvert que les têtes étaient vendues pour environ 25 dollars américains et les pattes pour environ 17 dollars.

Le déclin de la population de vautours est également attribué à d'autres facteurs tels que la perte d'habitat, l'électrocution, la collision avec des éoliennes et des lignes électriques.

Entre 1996 et 2016, plus de 1 261 oiseaux ont été tués dans 517 incidents impliquant des lignes électriques rien qu'en Afrique du Sud, selon les statistiques recueillies par l'Endangered Wildlife Trust.

Équipe de nettoyage

Les vautours font partie intégrante de l'assainissement de l'environnement et sont au cœur de la prévention de la propagation des maladies. Contrairement à l'idée que l'on se fait des charognards, ils contribuent à la propreté de la terre.

Les défenseurs de l'environnement affirment qu'après s'être nourris, ils ont tendance à trouver une piscine pour se baigner ou se nettoyer.

Lorsqu'ils se jettent sur les cadavres pour un festin gore, non seulement ils éliminent les carcasses qui seraient des lieux de reproduction pour les bactéries, mais ils protègent également les autres animaux sauvages contre les maladies contagieuses.

Leur acide gastrique est considéré comme l'un des plus corrosifs du règne animal et tue les agents pathogènes. Les vautours peuvent manger de la viande contaminée par des maladies telles que l'anthrax, le choléra et la rage sans tomber malades, mais ils empêchent également leur propagation.

Lorsque d'autres animaux, comme les chiens, les chats ou les rats, font les poubelles, ils deviennent porteurs de toutes les maladies que la carcasse a pu contenir, à condition qu'ils survivent.

Le déclin brutal du nombre de vautours est cependant un problème qui se déroule discrètement, sans que beaucoup de gens en soient conscients ou s'en préoccupent. Les scientifiques avertissent que le fait d'ignorer la crise des vautours met en péril l'écosystème même dans lequel vivent les êtres humains.

Matsvimbo, de BirdLife International, estime que notre santé dépend du rôle joué par ces oiseaux qui ont été décrits à juste titre comme "l'équipe de nettoyage de la Terre".

"Imaginez que vous ne vidiez pas les ordures ou les déchets dans votre maison. Si vous vivez dans une ville, imaginez que les autorités ne collectent pas les ordures ménagères à temps, que se passera-t-il ? Nous aurions beaucoup de maladies et d'odeurs nauséabondes autour de nous. Les vautours font le même travail gratuitement. Ces oiseaux se contentent de voler de haut en bas, d'enlever tranquillement les carcasses et de nous protéger contre d'éventuelles explosions de maladies. Qu'est-ce qu'on ne peut pas aimer chez eux ?

Si les vautours venaient à disparaître, on assisterait à une augmentation spectaculaire des maladies, comme ce fut le cas en Inde dans les années 1990, où près de 99 % des oiseaux ont été éliminés.

"Ce qui s'est passé, c'est qu'ils utilisaient du diclofénac pour traiter les vaches et ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que cela avait un impact sur les vautours qui se nourrissaient des vaches mortes.

Beaucoup de vautours sont morts. Lorsque les vautours ont disparu de l'équation, la population de chiens sauvages a explosé parce qu'il y avait désormais beaucoup de nourriture pour eux. Par la suite, il y a eu une explosion de la rage", explique Mme Matsvimbo.

À l'époque, ajoute-t-elle, personne n'avait fait le lien entre la rage et l'absence des vautours. Lorsque ce lien a été établi, l'Inde a dû injecter de l'argent pour réintroduire les vautours tout en endiguant l'épidémie de rage.

Compte tenu des nombreux besoins urgents, Matsvimbo observe que la restauration des populations de vautours pourrait ne jamais figurer sur la liste des priorités des gouvernements.

"Imaginez le coût, sortir quelques milliards pour régler un problème que nous aurions pu éviter n'est peut-être pas faisable sur le continent africain, compte tenu des fonds dont nous avons besoin pour nous attaquer à d'autres problèmes. Le meilleur moyen est certainement de s'assurer que nous ne perdons pas les vautours", dit-elle.

Les vautours peuvent vivre 30 ans, mais leur maturité est tardive et leur reproduction lente. Les défenseurs de l'environnement affirment qu'un couple n'élève qu'un poussin tous les deux ans.

Ce faible taux de reproduction, combiné à la multitude de menaces, signifie que les espèces gravement menacées risquent de ne pas survivre dans un paysage de plus en plus intolérant.

Mais il y a une lueur d'espoir dans les efforts déployés pour s'assurer que les vautours poursuivent leurs tâches de charognards sans subir de dommages. "Nous avons créé plus d'un million d'hectares de zones de sécurité pour les vautours en Afrique australe, en Zambie, au Zimbabwe et en Afrique du Sud", explique Matsvimbo.

"Les groupes de soutien aux vautours mis en place au Zimbabwe ont permis de réduire les cas d'empoisonnement. L'organisation travaille également avec des guérisseurs traditionnels en Afrique de l'Ouest, du Sud et de l'Est pour lutter contre le commerce illégal de parties de vautours.