Par Brian Okoth

Les Seychelles détiennent le passeport le plus puissant d'Afrique, suivies respectivement par l'île Maurice et l'Afrique du Sud.

C'est ce que révèle le Henley Passport Index, un cabinet de conseil en immigration basé à Londres, qui classe les passeports du monde entier en fonction du nombre de destinations auxquelles leurs détenteurs peuvent accéder sans visa préalable.

Un passeport est un document d'identité internationalement reconnu, utilisé pour voyager à l'étranger.

Outre la démocratie, la fragilité politique, la sécurité et la réciprocité, Henley & Partners estime que le revenu est un indicateur fiable de la solidité du passeport.

"Les pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant est plus élevé, selon les données de la Banque mondiale, bénéficient également d'un plus grand nombre de destinations sans visa", indique le cabinet de conseil.

Un passeport seychellois permet à son détenteur d'accéder sans visa à 155 pays dans le monde. La nation est classée au 24e rang mondial des pays disposant des passeports les plus puissants.

Les Seychelles, qui comptent environ 100 000 habitants, sont un archipel de 115 îles tropicales situées dans l'océan Indien, au large de l'Afrique de l'Est. On y trouve de nombreuses plages, des récifs coralliens et des réserves naturelles.

L'île Maurice, un autre pays insulaire d'Afrique de l'Est, est classée au 29e rang mondial, son passeport permettant à ses détenteurs d'accéder sans visa à 148 pays dans le monde.

L'Afrique du Sud complète le trio de tête

Le passeport sud-africain permet à ses détenteurs d'accéder sans visa à 106 pays, complétant ainsi le trio de tête des passeports les plus puissants d'Afrique. L'Afrique du Sud est classée au 52e rang mondial sur la liste des pays disposant des documents de voyage les plus puissants.

Le Botswana occupe la 60e place, son passeport donnant accès à 89 pays. Il se situe juste derrière l'Afrique du Sud dans le classement continental.

Le passeport namibien permet à son détenteur d'accéder à 80 pays dans le monde, ce qui le place en 64e position mondiale et en 5e position en Afrique. Le passeport namibien est à égalité avec les passeports chinois, saoudien et bolivien.

Le Lesotho, l'un des plus petits pays d'Afrique par la taille, dispose d'un passeport relativement puissant qui permet à son détenteur d'accéder à 79 pays. Il est ex æquo avec la Thaïlande à la 65e place. En Afrique, il se classe au sixième rang.

Un autre pays d'Afrique australe, l'Eswatini, dispose également d'un passeport solide qui peut donner accès à 77 destinations dans le monde. Il se classe au septième rang sur le continent et au 67e rang dans le monde.

Le Kenya, pays d'Afrique de l'Est, possède un passeport qui donne accès à 76 pays, ce qui le place au huitième rang sur le continent et au 68e rang mondial.

Le Malawi et la Tanzanie complètent le top 10

Le Malawi se place derrière le Kenya, respectivement en Afrique et dans le monde, à la neuvième place sur le continent et à la 69e place au niveau mondial. Son document de voyage donne accès à 75 pays.

La Tanzanie, voisine du Kenya, complète le classement des dix passeports les plus puissants d'Afrique. Un permis de voyage tanzanien facilite l'entrée dans 73 pays du monde, ce qui le place à la 70e place des passeports les plus puissants du monde.

Voici les 20 passeports les plus puissants d'Afrique :

1. Seychelles : 24e rang mondial - destinations : 155

2. L'île Maurice : N° 29 mondial - destinations : 148

3. Afrique du Sud : N° 52 mondial - destinations : 106 4.

Le Botswana : N° 60 mondial - destinations : 89

5. Namibie : N° 64 mondial - destinations : 80 (liens avec la Chine, l'Arabie Saoudite, la Bolivie)

6. Lesotho : n° 65 mondial - destinations : 79 (en lien avec la Thaïlande).

7. Eswatini : n° 67 mondial - destinations : 77 (à égalité avec le Kazakhstan)

8. Kenya : N° 68 mondial - destinations : 76

9. Malawi : N° 69 mondial - destinations : 75

10. Tanzanie : n° 70 mondial - destinations : 73

11. Tunisie, Zambie ex æquo : N° 71 mondial - destinations : 71

12. Gambie : 72e rang mondial - destinations : 70

13. Ouganda : N° 73 mondial - destinations : 69

14. Maroc, Sierra Leone, Zimbabwe : N° 74 mondial - destinations : 67

15. Cap Vert : 75e rang mondial - destinations : 66 (à égalité avec les Philippines)

16. Ghana : n° 76 mondial - destinations : 65

17. Mozambique, Rwanda ex aequo : N° 77 mondial - 63 destinations

Les passeports des puissances économiques continentales que sont le Nigeria et l'Égypte donnent accès à moins de 60 pays dans le monde.

Le passeport nigérian facilite l'entrée dans 46 pays et se classe à la 91e place mondiale, partageant cette place avec la plus jeune nation d'Afrique, le Sud-Soudan.

Le passeport égyptien permet d'entrer dans 54 pays, ce qui le place à la 84e place mondiale. L'Égypte rejoint le Tchad, la République centrafricaine (RCA), les Comores et l'Algérie.

Singapour en tête du classement mondial

Le passeport singapourien est le document de voyage le plus puissant au monde. Il donne accès à 192 pays sur 227. L'Allemagne, l'Italie et l'Espagne arrivent en deuxième position, avec 190 destinations chacune.

L'Autriche, la Finlande, la France, le Japon, le Luxembourg, la Corée du Sud et la Suède arrivent en troisième position, avec 189 destinations chacun.

"L'indice est basé sur des données exclusives de l'Association internationale du transport aérien (IATA) - la base de données d'informations sur les voyages la plus importante et la plus précise - et enrichi par l'équipe de recherche de Henley & Partners", a déclaré le groupe de consultants en migration dans un communiqué.

"La tendance générale au cours de l'histoire du classement des 18 ans est à une plus grande liberté de voyage, le nombre moyen de destinations auxquelles les voyageurs peuvent accéder sans visa ayant presque doublé, passant de 58 en 2006 à 109 en 2023", a ajouté Henley & Partners.

Le cabinet de conseil basé à Londres a observé que l'écart de mobilité mondiale entre les pays situés en haut et en bas de l'indice est aujourd'hui plus important qu'il ne l'a jamais été.

"Le pays le mieux classé, Singapour, est en mesure d'accéder à 165 destinations de plus sans visa que l'Afghanistan [le pays le moins bien classé]", a déclaré Henley & Partners.