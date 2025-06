Les inquiétudes portent essentiellement sur la question de savoir si la couverture végétale de ce pays d'Afrique de l'Est a été suffisamment reconstituée pour que l'exploitation forestière puisse reprendre, ou sur la manière dont les autorités ont l'intention d'ouvrir les forêts.

"Si nous devions commencer l'exploitation forestière dans ce pays, ce serait peut-être dans 15 ans, lorsque les arbres que nous avons plantés auront suffisamment mûri et que nous aurons une meilleure couverture forestière", a déclaré l'écologiste George Mwaniki à TRT Afrika.

"Nous sommes bien en deçà de la couverture forestière recommandée et, sur cette base, nous devrions encourager la plantation et non l'abattage d'arbres", a-t-il conseillé.

Le refrain de la "facilité" s'est amplifié depuis que le président William Ruto a annoncé, lors d'un service religieux, que la décision du gouvernement de lever l'interdiction de l'abattage dans les plantations forestières classées contribuerait à créer des emplois dans un pays qui en a plus que jamais besoin.

"Nous ne pouvons pas laisser des arbres adultes pourrir dans les forêts alors que les habitants souffrent du manque de bois. C'est de la folie", a déclaré le président Ruto.

"C'est pourquoi nous avons décidé d'ouvrir les forêts et de récolter le bois, afin de créer des emplois pour nos jeunes et de développer nos activités. Nombreux sont ceux qui considèrent que cette décision va à l'encontre des efforts déployés par le pays pour lutter contre la déforestation.

John Kioli, expert en changement climatique, s'inquiète surtout de la manière dont cette décision sera mise en œuvre. "Qui contrôlera si l'abattage des arbres se fait dans les règles de l'art ? Comment allons-nous contrôler que les arbres coupés sont matures ? Pourquoi ouvrons-nous toutes les portes ?

"Il aurait été stratégique d'essayer d'abord dans un seul comté pour voir comment cela fonctionne. Si le plan fonctionne, il serait possible d'ouvrir des forêts dans d'autres régions du pays."

Formule en préparation

Le Service des forêts du Kenya, qui supervise toutes les activités forestières dans le pays, s'est prononcé en faveur de la décision du président Ruto.

"Un plan de sécurité détaillé sur l'accès, le contrôle et la supervision de la récolte et des rapports a été mis en place", a indiqué le service sur son compte Twitter.

"Dans le cadre de ce plan, des certificats d'entrée sont présentés aux responsables des stations forestières avant l'enlèvement de tout produit forestier. L'agence a déclaré qu'elle contrôlerait le moment où la récolte est effectuée et celui où elle se termine.

"À la fin de l'abattage et du retrait des matériaux, des certificats de sortie sont délivrés pour attester du respect de toutes les exigences. "

Le gouvernement espère également tirer des taxes des activités d'exploitation forestière. Selon le département des forêts, la levée de l'interdiction d'abattage dans les forêts classées s'appuie sur un inventaire des plantations établi à partir d'une documentation émanant de plusieurs agences.

Pour l'écologiste Mwaniki, il s'agit là d'un coup de scie à double tranchant. D'une part, le Kenya doit satisfaire ses besoins en bois à l'intérieur du pays et, d'autre part, il doit faire attention à la dégradation de l'environnement.

"La plupart de nos pays voisins n'ont pas de plantations forestières. Pourtant, nous dépensons beaucoup d'argent chaque année pour leur acheter du bois provenant de forêts indigènes", a-t-il déclaré.

"Si l'on considère l'Afrique dans son ensemble, il est logique pour nous de couper du bois dans des plantations forestières locales plutôt que de l'importer de l'extérieur, ce qui nous permettrait d'économiser beaucoup d'argent. Mais, d'une manière générale, c'est une mauvaise idée si on l'examine uniquement sur la base de la couverture forestière actuelle du pays.

Un autre expert en environnement, le Dr John Recha, insiste sur le fait que toutes les institutions et parties prenantes concernées doivent être impliquées dans le processus afin d'éviter une foire d'empoigne désastreuse.

"Le problème de la levée de l'interdiction d'exploitation forestière sans impliquer des institutions clés telles que le Service des forêts du Kenya est que des négociants sans scrupules en profiteront pour abattre les arbres et les forêts existants", a-t-il déclaré à TRT Afrika.

Une étude historique sur les forêts de haute altitude du Kenya réalisée par le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) montre que le coût économique de la déforestation dans ce pays d'Afrique de l'Est dépasse de plus de 4 pour 1 les bénéfices nationaux tirés de la sylviculture et de l'exploitation forestière. Le Dr Recha décrit les pièges potentiels.

"La perte d'arbres et d'autres types de végétation contribuera à l'augmentation de la température, à l'aggravation de la désertification et à un certain nombre de problèmes pour la population autochtone."

Dans l'ensemble, les deux écoles de pensée ont présenté des arguments valables sur les raisons de poursuivre ou non l'exploitation forestière.

Alors que les Kényans réfléchissent à la question de savoir s'il est préférable de rechercher des avantages économiques et d'abattre des arbres après une interruption de six ans, ceux qui sont plus sensibles à l'avenir de la planète continueront à faire pression en faveur d'une interdiction totale de la déforestation.

Mais les gagnants les plus probables de ce débat préconiseront une exploitation contrôlée, car, d'une manière ou d'une autre, certains de ces arbres n'auront de toute façon aucune chance d'être sauvés.