Par Toby Green

Les Quakers étaient des acteurs clés, avec des personnalités telles que Granville Sharp et Thomas Clarkson à la tête du mouvement au Royaume-Uni, menant à l'adoption éventuelle de la loi abolissant la traite transatlantique des esclaves en 1807. Et, une fois la loi adoptée, la Grande-Bretagne a de nouveau poursuivie cette cause humanitaire.

Cette histoire nous apprend que ce sont les Britanniques qui ont assuré la fin de l'esclavage : son Royal Naval West Africa Squadron, basé à Freetown, a patrouillé dans les mers de l'Atlantique, s'emparant des navires marchands d'esclaves et libérant leurs captifs en Sierra Leone.

Cependant, comme cela arrive généralement avec les récits officiels, ces derniers passent à côté de pans entiers de ce qui s'est réellement passé. Peut-être sans surprise, le rôle des Africains dans le mouvement abolitionniste, puis dans la poursuite de la justice pour les dommages causés par l'esclavage, est complètement omis.

Révolution haïtienne

Au cours des dernières décennies, quelques éclats dans la façade paternaliste ont été faits. Tout d'abord, le travail d'historiens tels que James Walvin et Vincent Carretta a contribué à mettre l'accent sur le rôle des figures abolitionnistes noires au Royaume-Uni telles que Olaudah Equiano, dont le livre sur l'esclavage a joué un rôle important dans le fer de lance de la première campagne abolitionniste au Royaume-Uni à la fin des années 1780.

Néanmoins, lors des commémorations de 2007 du bicentenaire de l'acte d'abolition de 1807, de nombreux membres de la diaspora caribéenne du Royaume-Uni se sont plaints d'un "Wilberfest": une commémoration du député de Hull, William Wilberforce, qui a parrainé l'acte par le biais du parlement de Londres.

15 ans plus tard, une nouvelle vague d'historiens révisionnistes montre désormais que l'histoire de l'abolition est bien plus vaste que ne le permet le récit officiel. Non seulement les Africains ont renversé la traite des esclaves à travers la révolution en Haïti (1791-1804) et des siècles de résistance contre l'institution des plantations : ils ont également été le fer de lance de la lutte juridique à la fois pour l'abolition et pour les réparations contre les énormes injustices de l'esclavage atlantique.

Travail de détective

La nouvelle histoire de l'abolition ne commence pas à Londres dans les années 1780, mais un siècle plus tôt - au Vatican, en 1684. Un nouveau livre historique de José Lingna Nafafé, un historien de Guinée-Bissau basé à l'Université de Bristol au Royaume-Uni, raconte l'histoire d'un prince du royaume de Ndongo (dans l'Angola moderne), Dom Lourenço Mendonça da Silva, qui a porté plainte devant la Propaganda Fide au Vatican cette année-là : c'était une affaire qui exigeait la Abolition de la traite négrière transatlantique.

Mendonça est venu en tant que procureur de la Fraternité religieuse catholique africaine à Lisbonne. Au cours de 20 ans d'incroyable travail de détective dans des archives sur trois continents, Nafafé révèle pour la première fois comment Mendonça n'était pas qu'un personnage isolé : au lieu de cela, son dossier juridique était étayé par des témoignages de confréries religieuses alliées à travers l'empire portugais, en Angola et au Brésil.

Mendonça a soutenu que l'esclavage était contraire à la loi naturelle, humaine et divine. Il a fait avancer son dossier avec une connaissance et une compétence juridiques aiguës, s'appuyant sur les quatre années qu'il avait passées à étudier dans un monastère du nord du Portugal, et les deux années qu'il avait ensuite passées à étudier à Tolède en dehors de Madrid.

Mais son cas a également été propulsé par l'indignation morale que Mendonça a ressentie d'avoir vu tous les côtés du triangle atlantique de l'esclavage : les guerres militaires portugaises de conquête et d'asservissement en Angola, le traitement inhumain des esclaves angolais dans le nord-est du Brésil (où il avait passé quelque temps), et la justification légale de cette inhumanité au Portugal.

Tout comme les Africains ont lancé le dossier juridique de l'abolition, un nouveau livre nous montre à quel point ils ont joué un rôle vital dans la quête juridique en cours pour obtenir des réparations depuis lors. Il s'agit d'un travail de pionnier de l'historienne brésilienne basée aux États-Unis, Ana Lucía Araujo.

Des revendications concertées

Initialement publiée en 2016, la deuxième édition imminente de son travail sur les réparations révèle avec une portée et des détails remarquables comment les Africains et les personnes d'ascendance africaine ont toujours été le fer de lance de la cause juridique des réparations. Les premiers militants des réparations ont commencé à travailler dans la seconde moitié du XIXe et au début du XXe siècle aux États-Unis.

Les séquelles de la guerre civile (qui s'est terminée en 1865) ont été bouleversantes pour les anciens esclaves désormais poussés à l'appauvrissement et à une marginalisation accrue - au cours de ce que les historiens américains ont généralement appelé une ère de « reconstruction ».

La réalité de la poursuite de la descente des États-Unis dans une société ouvertement raciste et ségréguée – avec les lois Jim Crow, les lynchages et la formation du Klu Klux Klan – était un côté de la médaille ; l'autre était l'organisation d'activistes afro-américains pour faire des demandes concertées de réparations pour ces crimes.

Araujo montre ensuite comment le paysage actuel des demandes de réparation a évolué tout au long du XXe siècle. Celles-ci se sont développées après la Seconde Guerre mondiale et les injustices auxquelles sont confrontées à la fois la population afro-américaine ségréguée aux États-Unis et les militaires noirs qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale.

L’ère des droits civiques des années 1960 a ensuite cimenté bon nombre des thèmes centraux – que le meurtre de George Floyd et les manifestations qui ont suivi ont mis au centre des débats aujourd’hui.

De plus, avec la montée en puissance de la commission de réparation de la Caricom, ces histoires nous montrent que ce mouvement n'est pas en quelque sorte nouveau : elles font plutôt partie d'une longue lutte dans laquelle les Africains ont demandé justice à l'arc douloureux de l'histoire.

L'auteur, Toby Green, est historien au King's College de Londres.