Par Pauline Odhiambo

Les requins font partie des espèces de poissons aux caractéristiques et aux comportements uniques. On les trouve dans le monde entier, y compris dans des pays africains comme l'Afrique du Sud et la Somalie.

Au fil des ans, des milliers de touristes se rendent chaque année au Cap-Occidental, en Afrique du Sud, pour apercevoir le plus grand prédateur de l'océan dans des cages sous-marines.

Lorsque l'on pense aux dangers de la mer, les requins arrivent souvent en tête de liste.

Ces créatures aquatiques résistantes ont depuis longtemps une mauvaise réputation : elles sont souvent représentées dans les films comme étant extrêmement dangereuses. Mais de nombreux biologistes marins pensent qu'elles ont en fait plus peur des humains que l'inverse.

Cependant, certaines espèces sont en déclin à un rythme alarmant. Le grand requin blanc, souvent dépeint comme un tueur impitoyable, fait partie des espèces les plus vulnérables : il n'en reste plus que 3 500 dans le monde, selon le Fonds mondial pour la nature.

Souvent chassés pour leurs dents et leurs ailerons, leur nombre a diminué en raison de la chasse au trophée et d'autres pratiques de pêche néfastes.

La Journée de sensibilisation aux requins est célébrée le 14 juillet afin de sensibiliser le public à la nécessité de protéger les espèces de requins.

Les requins remontent si loin dans l'histoire que de nombreux scientifiques les qualifient de "fossiles vivants". Certains scientifiques pensent que les requins sont plus anciens que les arbres et les dinosaures, ces derniers ayant parcouru la terre il y a seulement 230 millions d'années, selon le Fonds mondial pour la nature.

Les requins, en revanche, sont présents sur la planète depuis plus de 420 millions d'années, selon l'organisation de protection de la nature. Les requins sont un type de poisson connu sous le nom d'élasmobranches. Cela signifie qu'au lieu d'os, leur squelette est constitué de cartilage - le même matériau que celui de l'oreille humaine.

Les requins, s'ils sont retournés, entrent dans un état de transe similaire à celui de l'hypnose. C'est ce qu'on appelle l'immobilité tonique.

En général, un requin ne mord pas une personne plus d'une fois. D'autre part, on estime qu'environ 100 millions de requins sont tués chaque année par l'activité humaine.

De nombreuses espèces sont classées comme "vulnérables", "en danger" ou "en danger critique d'extinction" par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Les requins sont un mets de choix dans différentes parties du monde et sont souvent recherchés pour leurs prétendues propriétés médicinales.

Les requins sont dotés d'une capacité d'électroréception, c'est-à-dire qu'ils sont capables de détecter les courants électriques. Ils s'en servent pour détecter les mouvements de leurs proies.

Ils possèdent des capteurs, appelés ampoules de Lorenzini, qui sont de petits ports situés sur le museau et d'autres parties du corps.

Les requins peuvent atteindre 9 à 12 mètres ou 40 pieds, ce qui correspond à peu près à la taille d'un bus scolaire.

Mais ils peuvent aussi être petits. Le requin-lanterne nain est considéré comme l'espèce la plus petite, avec une longueur d'environ 20 centimètres.

Ecosytème

Il peut tenir dans la paume de la main d'un adulte et on le trouve à une profondeur de 200 à 400 mètres au large des côtes de la Colombie et du Venezuela.

Les requins "emporte-pièce" se nourrissent en s'accrochant aux baleines, aux phoques et à d'autres gros poissons, dont ils prélèvent un morceau circulaire de peau et de graisse.

Il en résulte un trou en forme d'emporte-pièce dans la baleine, qui finit par se cicatriser avec le temps.

Sans les requins, le reste de la chaîne alimentaire et l'écosystème seraient altérés. Les requins s'attaquent aux tortues de mer, qui mangent les herbiers marins, importants pour le stockage du carbone.

