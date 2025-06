Selon le président de la Cour constitutionnelle du Mali, Amadou Ousmane Touré, les résultats définitifs du référendum constitutionnel des 11 et 18 juin 2023 ont été validés vendredi avec 96,91% de voix pour et 3,09% de voix contre.

Selon la même source, le taux de participation global à l'élection référendaire était de 38,23%,.

Le président de l'autorité électorale, Moustapha Cissé, avait annoncé un taux de participation de 39,40 %.

Selon le président de l'Autorité Indépendante de Gestion des élections (AIGE), seuls 3 334 531 Maliens sur les 8 463 084 électeurs inscrits ont voté. Il avait indiqué que 3 307 411 bulletins étaient valables.

Annulations et redressements

Lors de la proclamation officielle des résultats définitifs vendredi, Amadou Ousmane Touré, le président de la Cour Constitutionnelle, a indiqué que la Cour an effectué des rectifications matérielles, des annulations et des redressements nécessaires après avoir compté les voix par bureau de vote sur le territoire national et aux ambassades et consulats.

La Cour Constitutionnelle a établi le nombre d'inscrits à 8.463.084, le nombre de bureaux de vote à 24697, le nombre de votants à 3.235.427, le nombre de bulletins de vote nuls à 25241 et le nombre de suffrages valablement exprimés à 3.210.186.

Le Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement (CSP-PSD), regroupant les principaux groupes armés maliens du nord, avait réitéré son rejet du texte de la nouvelle Constitution, soumis à une consultation référendaire le 18 juin.

Dans un communiqué le CSP-PSD avait évoqué des irrégularités ayant entaché tout le processus de cette Constitution "qui n'est ni inclusive ni consensuelle", rappelant qu'il avait fait "toutes les concessions pertinentes en demandant un compromis (...) avant la tenue du référendum du 18 juin".

La Ligue Malienne des Imams et Érudits pour la Solidarité islamique au Mali (Limama) avait appelé tous les musulmans patriotes à voter contre le projet de nouvelle Constitution dans sa forme actuelle. Elle exigeait, en outre, le retrait pur et simple de la laïcité dans ce projet de Constitution.