Un groupe de travail gouvernemental chargé d'enquêter sur ces décès a conclu qu'ils étaient "la conséquence directe" de sirops contaminés contre la toux et le rhume importés d'Inde.

Quatre types de sirops importés d'Inde ont causé la mort d'au moins 70 enfants en 2022 des suites d'insuffisance rénale aiguë, selon les conclusions de l'enquête.

Le ministre de la Santé Dr Ahmadou Lamin Samateh a déclaré à la presse que plusieurs dysfonctionnements ont été identifiés par le groupe de travail, ce qui a conduit à l'utilisation de ces sirops frelatés. Il a déclaré que le directeur et son adjoint de l'agence de contrôle des médicaments ont été licenciés.

Il a également mis en évidence la responsabilité d'un pharmacien superviseur qui an autorisé l'imposition de sirops sans effectuer les tests nécessaires.

En octobre 2022, la Gambie a rappelé plusieurs médicaments après la mort d'au moins 70 enfants. Ces médicaments comprenaient tous les sirops contre la toux et le rhume en vente dans le pays, ainsi que tous les produits fabriqués par Maiden Pharmaceuticals, un laboratoire indien qui produit les sirops frelatés.

Des médicaments non enregistrés

La commission d'enquête a conclu que les médicaments n'avaient pas été enregistrés auprès de l'agence de contrôle des médicaments avant l'importation, comme le règlement l'exige et a noté le besoin urgent de créer un laboratoire de contrôle de qualité pour effectuer des tests sur tous les médicaments importés dans le pays.

Le ministre de la Santé a également pointé plusieurs points à améliorer pour un système sanitaire de meilleur qualité, comme la création d'une école de pharmacie à l'université ou un contrôle plus strict sur les médicaments en circulation.

Il a aussi précisé que le gouvernement gambien explorait les voies pour poursuivre le laboratoire pharmaceutique indien dont sont issus les médicaments et obtenir des réparations.

Vers un procès

La Gambie est à un stade avancé dans l'étude d'une action en justice concernant un sirop antitussif indien toxique

Le gouvernement gambien est "très avancé" dans l'examen des possibilités d'action en justice contre le fabricant indien de médicaments Maiden Pharmaceuticals et un distributeur local dans l'affaire des sirops antitussifs toxiques qui auraient tué des dizaines d'enfants, a-t-il déclaré vendredi.

Un procès doit s'ouvrir fin octobre en Gambie sur cette affaire.

Après ce scandale sanitaire, l'Inde an ouvert une enquête et a fermé l'usine productrice de Maiden Pharmaceuticals dans le nord de l'Inde en octobre 2022.

Début 2023, l'Organisation mondiale de la santé a lancé un appel à une "action immédiate et coordonnée" pour éradiquer les médicaments non conformes et falsifiés, notamment les sirops contre les toux frelatées. Au total, 300 enfants ont perdu la vie en Gambie, en Indonésie et en Ouzbékistan.