Par Charles Mgbolu

L'essor de la comédie en ligne a créé une divergence majeure par rapport au format de la première génération de stand-up, qui voyait les humoristes se tenir devant un auditorium plein à craquer et enchaîner les numéros d'humour.

Depuis une dizaine d'années, un changement radical s'est opéré, l'accès au contenu comique devenant beaucoup plus facile grâce à la puissance de la technologie numérique.

Avec un simple smartphone et l'internet, les amateurs d'humour sont inondés de contenus, ce qui ne leur laisse peut-être que l'embarras du choix et non de la disponibilité.

C'est ce qui ressort du nombre de vues enregistrées en ligne. Par exemple, le créateur de sketches nigérians Samuel Animashaun Perry, originaire du Nigéria, enregistre jusqu'à quatre millions de vues pour une seule vidéo de sketch.

Les données de l'Africa Polling Institute (API) montrent que les cinq principaux créateurs de contenu du Nigéria comptent à eux seuls plus de 53 millions d'adeptes sur diverses plateformes de médias sociaux.

"C'est là que se trouve le marché aujourd'hui", explique à TRT Afrika Christian Iroka, un créateur nigérian de sketches comiques en ligne.

"Les marques et les entreprises sont surtout intéressées à travailler avec ceux qui ont un grand nombre d'adeptes sur les médias sociaux. C'est la raison pour laquelle ce nouveau format de comédie se développe", dit-il.

Yaga, un créateur de contenu en ligne kenyan qui compte plus de 1,2 million de followers sur TikTok, estime que la comédie stand-up est limitée.

"Avec le stand-up, vous n'avez qu'une salle de personnes, quel que soit leur nombre. Ce sont les seules personnes que vous pouvez atteindre avec votre contenu à ce moment-là", a-t-il déclaré.

"Mais avec les plateformes en ligne, la portée est infinie ; il n'y a tout simplement pas de limites", explique-t-il à TRT Afrika.

Dans les années 1990 et 2000, la comédie stand-up était la référence en matière d'humour, et les billets se vendaient comme des petits pains.

En pleine période de vacances, les billets pour les spectacles de comédie au Nigeria se vendaient jusqu'à 1 000 000 N (1 250 $). Mais aujourd'hui, les spectacles de comédie ne sont plus aussi courants et populaires.

Cela fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de tels événements", déclare Christian Iroka.

Il s'agit d'un changement important, certains humoristes s'orientant désormais vers la création de contenu pour les médias sociaux", ajoute-t-il.

Des revenus considérables

Certaines plateformes de médias sociaux, comme YouTube, paient les créateurs de contenu jusqu'à 40 000 dollars par mois.

Meta, après le lancement de Facebook et Instagram Reels, déclare payer les créateurs éligibles jusqu'à 35 000 dollars par mois sur la base des vues de leurs bobines qualifiées.

Les événements de stand-up ne peuvent pas rivaliser avec cela. Quelle série d'événements de stand-up peut payer un comédien aussi cher chaque mois ?" demande Yaga.

Les marques vous contactent lorsque vous êtes très suivi sur les médias sociaux, donc diffuser davantage votre contenu sur les médias sociaux est un avantage considérable", déclare Eric Omondi, l'humoriste kenyan le plus suivi sur les médias sociaux.

David Mensah, un humoriste ghanéen, estime que la comédie en personne est toujours d'actualité.

Il y aura toujours des gens qui aimeront et apprécieront la comédie en personne. Les humoristes n'ont qu'à se réinventer et à revoir leurs stratégies commerciales", déclare-t-il.

De nombreux humoristes savent qu'ils doivent évoluer avec leur temps et affichent désormais leurs spectacles de stand-up sur les plateformes de médias sociaux.

Il y a encore une énorme différence, car les comédiens de stand-up ne publient des vidéos qu'après avoir organisé un événement, ce qui demande des mois de planification. Ce n'est pas la même chose que le créateur spontané de contenu comique en ligne qui poste parfois des vidéos tous les jours", explique M. Mensah.

Les créateurs de contenu comique en ligne n'ont pas non plus la tâche facile. Rien n'est facile, dit Yaga.

Il faut travailler dur pour atteindre ces chiffres en ligne et obtenir ces vues. Personnellement, mes proches m'ont dit que je n'étais pas drôle et que je perdais mon temps, mais je ne me suis pas laissé décourager", explique-t-il.

L'évolution vers des sketches comiques en ligne est remarquable, mais le public est insatiable, et lorsqu'il voudra de la variété dans la comédie, peut-être que les comédiens de stand-up auront à nouveau leur chance.