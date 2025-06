Les résidents du village de Djankoin, situé à proximité de Timissa, ont été victimes d’un massacre de masse. En fait, les gens assistaient à un mariage lorsque des terroristes ont surgi et tiré sur tout ce qui bougeait.

"Nous avons recensé huit décès sur place et cinq blessés qui ont été évacués à Sévaré" a déclaré un résident de la région qui a choisi de rester sous anonyme.

Il convient de souligner que cette attaque était prévisible car les individus armés avaient encerclé le village depuis plusieurs jours. Les autorités militaires n'avaient pas pris de mesures malgré notre avertissement.

"Cette situation a généré une psychose chez les habitants qui ont déjà commencé à fuir le village vers les grandes villes plus ou moins sécurisées dont Timissa" a-t-il déploré.

Au même moment, par voie de communiqué, le Bureau de la Commission Nationale des Jeunes de "Ginna Dogon" a attiré ce samedi, l'attention des autorités de la transition sur la dégradation de la situation sécuritaire au centre du pays.

Le président de la Commission, Bocary Guindo, a signalé que depuis un certain temps, les villages d'Amassagou, Dougara, Parou, Ogossagou, Simikanda, Ouo Djina et Djankoin sont victimes d'attaques « barbares » récurrentes, ce qui a entraîné de nombreuses pertes en vies humaines, des dommages matériels importants et des déplacements forcés des populations.

Le bureau a également exprimé sa colère envers ces attaques qu'il considère comme des actes inhumains datant d'une autre période commis par des groupes armés qualifiés de "terroristes".

Depuis 2012, le Mali a basculé dans l'insécurité, à cause d'attaques terroristes et de conflits communautaires. Malgré le déploiement de forces étrangères, régionales et internationales, la situation ne s'est pas stabilisée.