La ministre ghanéenne de l'assainissement a démissionné samedi à la suite des révélations d'employés qui auraient trouvé et volé des liasses de monnaie locale et de devise étrangère à son domicile, a-t-elle déclaré dans une lettre au président, dans laquelle elle a nié tout acte repréhensible.

Cecilia Abena Dapaah a fait les gros titres vendredi après que deux anciens domestiques ont comparu devant le tribunal, accusés d'avoir volé de l'argent et des effets personnels appartenant à la ministre et à son mari entre juillet et octobre 2022.

Les procureurs ont déclaré au tribunal que les accusés avaient acheté des maisons et un véhicule avec l'argent volé et qu'ils en avaient donné une partie à des proches. Ils n'ont pas encore réagi à ces accusations.

Mais les révélations des journaux sur le million de dollars, les 300 000 euros et les millions de cédis (monnaie locale) qui auraient été volés au domicile de Mme Dapaah ont suscité l'indignation des internautes sur les réseaux sociaux et des appels à la démission de la ministre.

Beaucoup se sont interrogés sur l'origine de telles sommes d'argent dans un pays où certains membres du gouvernement du président Nana Akufo-Addo ont été cités dans des scandales de corruption.

"Alors que je peux affirmer clairement que ces chiffres ne représentent pas exactement ce que mon mari et moi avons rapporté à la police, je suis tout à fait consciente de l'importance de telles histoires autour d'une personne dans ma position", a déclaré Mme Dapaah dans sa lettre de démission.

"Je ne veux pas que cette affaire devienne une préoccupation du gouvernement", a-t-elle ajouté, précisant qu'elle serait "sans aucun doute" blanchie.

La présidence a pris acte de la démission de Mme Dapaah et a salué son travail sans toutefois commenter les allégations.

Mme Dapaah a été nommée ministre de l'assainissement et des ressources en eau lorsque M. Akufo-Addo a pris le pouvoir en 2017 et a conservée son poste lorsqu'il a été réélu en 2021.

Le président a promis de lutter contre la corruption.