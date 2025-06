Par Gaure Mdee

Dar Es Salaam, la métropole tanzanienne en pleine expansion, n'est pas seulement connue pour ses superbes vues côtières et ses marchés animés, mais aussi pour ses rues captivantes.

Se promener dans la ville, c'est comme se lancer dans un voyage sensoriel, où les images, les sons et les odeurs sont entremêlés pour créer une expérience unique.

C'est ce qui a incité l'artiste et illustrateur local Ngaira Mandara à créer des œuvres d'art et des dessins basés sur sa perception de sa ville natale.

Ses œuvres d'art et sa ligne de vêtements Streets of Dar illustrent la vie à Dar es Salaam, une ville de plus de cinq millions d'habitants, selon les statistiques du Bureau national des statistiques du pays.

Un amour pour la ville

"Lorsque j'ai décidé de devenir un artiste à plein temps, mon premier objectif était de créer une série d'illustrations à partir d'un thème", a-t-il déclaré à TRT Afrika.

"Je suis attiré par les choses que j'ai vécues. Je m'inspire des gens que je rencontre, des endroits que je visite et même des mésaventures personnelles et amusantes qui se produisent".

L'une de ces expériences s'est produite lorsqu'il a vu une moto-taxi surchargée de trois passagers. La loi n'autorise qu'un seul passager.

"Un jour, je marchais dans le quartier de Makumbusho et je suis tombé sur une bodaboda (moto-taxi) avec quatre personnes à bord. J'ai tout de suite eu le réflexe de le dessiner".

Les Boda Boda, terme local désignant les motos-taxis, sont très populaires dans ce pays d'Afrique de l'Est, où ils incarnent l'esprit de facilité, de résilience et d'exploration des habitants.

"Un autre jour, j'ai vu un groupe de personnes monter dans un daladala (minibus pour passagers), ce qui m'a également inspiré. À partir de ce moment-là, la ville a petit à petit commencé à devenir ma muse et elle s'est transformée en ce que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de "The Streets of Dar es Salaam" (Les rues de Dar es Salaam).

Chaque ville a sa propre culture et les artistes qui s'attachent à représenter leur ville immortalisent les aventures de tous les jours dans leurs œuvres d'art.

"J'ai choisi Dar es Salaam parce que j'y suis né et que j'y ai grandi. Au fur et à mesure que je dessinais, la ville où j'ai grandi est devenue une grande source d'inspiration pour nombre de mes dessins", a-t-il déclaré à TRT Afrika.

La création d'œuvres d'art qui représentent la vie d'une personne peut lui donner un sentiment d'identité et de connexion avec sa communauté. Elle peut également aider les visiteurs à se rapprocher davantage de la ville et de ses habitants.

Comme le dit Mandara, "ce que je dessine, ce sont des choses que nous vivons tous les jours : "Ce que je dessine, ce sont les choses que nous vivons chaque jour. Des personnes que nous rencontrons aux lieux que nous visitons".

Mandara travaille avec la styliste tanzanienne Ally Remtullah pour créer les modèles de la collection de vêtements. Toute personne originaire de Dar es Salaam peut immédiatement se sentir concernée par les dessins qui se retrouvent dans les vêtements.

"J'ai travaillé sur une série d'illustrations inspirées par mes visites à Zanzibar et, au fur et à mesure que je voyagerai, je transmettrai mes expériences à travers mon art".

Selon Mandara, la série The Streets of Dar es Salaam immortalise les moments de la ville qui peuvent être partagés avec les générations à venir.