Par Charles Mgbolu

Il est de notoriété publique que l'Afrique est dotée de footballeurs talentueux - beaucoup d'entre eux intègrent leurs équipes nationales ainsi que des clubs de première division dans leur pays et à l'étranger, en particulier en Europe.

Selon Football Benchmark, plus de 500 joueurs africains évoluent actuellement à différents niveaux en Europe.

Le Sénégal, le Maroc, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Ghana restent les cinq pays qui produisent le plus grand nombre de joueurs africains très recherchés dans le monde. Les footballeurs adultes sont bien sûr les plus connus et les plus célèbres.

Toutefois, le continent compte de brillants footballeurs adolescents ou enfants en Europe. Ils sont prometteurs compte tenu de leur âge et de leur talent.

La plupart d'entre eux ont moins de 17 ans et sont pleins d'énergie, d'agilité et de talent pour le football.

Sur les médias sociaux, ils sont des influenceurs puissants avec des milliers d'adeptes, attirant un grand nombre de contrats avec de grandes marques. Voici quelques-uns d'entre eux, originaires d'Afrique de l'Ouest :

Favour Fawunmi, West Ham

Favour Fawunmi, 16 ans, a rejoint l'Académie de West Ham United en tant que joueur de moins de 15 ans et a démontré sa rapidité et ses compétences sur l'aile, selon son profil sur le site web de l'équipe.

Fawunmi, un attaquant gaucher, a fait ses débuts chez les moins de 18 ans depuis le banc de touche lors de la saison 2021/22 et a signé une bourse d'études avec le club en juin 2022.

Il a réalisé une saison impressionnante, faisant 24 apparitions et marquant 10 buts, alors que son équipe a obtenu une double victoire historique après être revenue au score pour battre Arsenal 5-1 et soulever la FA Youth Cup pour la saison 2022-2023 de la Youth FA.

West Ham est actuellement en tête de la FA Youth Cup.

Cameron Okoye, FC Bescola

Il est le fils de Peter Okoye, l’un des jumeaux du groupe nigérian P-Square, célèbre pour ses succès musicaux consécutifs sur le continent et au-delà.

Cameron, 14 ans, joue actuellement dans l'académie du FC Bescola, l'école de football phare du FC Barcelone. Il est souvent décrit comme un attaquant puissant dans sa catégorie.

''Mon fils est la marque la plus importante que je laisserai dans ce monde. C’est une future star du football'', a déclaré son père Peter Okoye sur Twitter.

Avant de rejoindre le FC Bescola en 2017, Cameron a joué avec Little Tigers FC, où il a évolué avec l'équipe des moins de 9 ans et a été récompensé par le titre de meilleur buteur la même année.

En mars, Peter Okoye a partagé des photos de l'attaquant nigérian et napolitain Victor Osimhen avec son fils Cameron, affirmant que son fils s'inspirait des compétences remarquables de l'attaquant de Naples.

Tyron Akpata, West Ham

Tyron Akpata, 17 ans, originaire du Nigeria, a rejoint West Ham United en tant que joueur de moins de 15 ans avant de signer un contrat de parrainage avec l'Académie de football de West Ham en juin 2022.

Le jeune milieu de terrain a marqué son premier but pour l'équipe lors d'une victoire 6-0 contre Norwich en février 2023.

Le milieu de terrain est reconnu pour l'énergie et l'engagement qu'il apporte à son rôle et ses performances ont été impressionnantes lorsqu'il était avec les U16.

Akpata a connu une bonne première saison avec les moins de 18 ans de Kevin Keen à West Ham. Il a joué 21 fois avec les jeunes Hammers qui ont remporté la Premier League Sud et la FA Youth Cup pour les moins de 18 ans.

Frederick Gyan, Oxford City F.C.

Agé de 15 ans, Frederick est le fils aîné du célèbre ex-footballeur international et ancien capitaine de l'équipe nationale du Ghana, Asamoah Gyan.

Frederick joue actuellement pour Oxford City Football Club, une équipe de football pour adolescents au Royaume-Uni.

Frederick, qui est né au Royaume-Uni, s'est distingué comme un joueur spectaculaire en remportant deux trophées lors de la saison 2020-2021 de la Youth FA.

Le plus fervent supporter du jeune garçon est son père, qui publie parfois des photos des deux s'exerçant ensembles sur les médias sociaux.

Les médias locaux ghanéens rapportent que Frederick a l'ambition de jouer au plus haut niveau, tout comme son père, et qu'il s'entraîne rigoureusement tous les jours.

La prudence au cœur de l'enthousiasme

Malgré la popularité, l'intérêt et les avantages croissants des jeunes talents du football africain, les experts appellent parfois à la prudence face aux fraudes potentielles et à l'exploitation de futurs joueurs professionnels crédules par des agents peu scrupuleux.

Au début du mois de juillet, l'ancien attaquant de Chelsea, Didier Drogba, a déclaré que les footballeurs, en particulier les jeunes, sont trop souvent la proie de faux agents qui leur font miroiter la gloire et la fortune.

Par l'intermédiaire de sa fondation, M. Drogba s'est associé au syndicat mondial des joueurs de football FIFPRO et à l'Organisation internationale du travail pour sensibiliser la population aux risques encourus.

"S'il vous plaît, j'ai besoin que vous entendiez ceci", a déclaré l'ancien international ivoirien Drogba dans une vidéo animée de la campagne destinée aux joueurs. "Faites très attention à qui vous faites confiance. Ne faites jamais confiance à la personne qui veut votre argent".