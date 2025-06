La Russie remplacera les exportations de céréales ukrainiennes vers l'Afrique, a déclaré le président Vladimir Poutine, après que Moscou se soit retirée d'un accord permettant leur transport en toute sécurité.

"La Russie poursuivra ses efforts énergiques pour fournir des céréales, des produits alimentaires, des engrais et d'autres marchandises à l'Afrique", a déclaré M. Poutine dans un communiqué publié lundi sur le site web du Kremlin.

"Je tiens à assurer que notre pays est capable de remplacer les céréales ukrainiennes sur une base commerciale et gratuite. L'opération militaire de Moscou a bloqué les ports ukrainiens de la mer Noire avec des navires de guerre jusqu'à ce qu'un accord négocié par l'ONU et la Turquie et signé en juillet 2022 permette le passage de cargaisons de céréales essentielles.

Au début du mois de juillet, la Russie s'est retirée de l'accord après s'être plainte qu'un accord connexe autorisant l'exportation de denrées alimentaires et d'engrais russes n'avait pas été respecté.

Moscou a ensuite déclaré qu'elle considérerait les cargos se rendant en Ukraine par la mer Noire comme des cibles militaires potentielles. L'Union africaine a exprimé son "regret" face à la décision de Moscou de mettre fin à l'accord d'exportation de céréales.

Plus tard cette semaine, la Russie accueillera le deuxième sommet Russie-Afrique et le forum économique et humanitaire Russie-Afrique, selon le Kremlin.

Les groupes humanitaires affirment que l'Afrique est fortement tributaire des céréales en provenance de Russie et d'Ukraine.

L'accord sur les céréales a permis l'exportation de plus de 32 millions de tonnes de céréales ukrainiennes au cours de l'année dernière.