Par Lisa Modiano

La remarquable collection de pièces en laiton, en ivoire et en bronze ornait à l'origine le palais du Royaume du Bénin, situé dans l'actuel État d'Edo, au Nigeria.

A son apogée, de 1450 à 1650, le royaume florissant s'étendait jusqu'au fleuve du Niger à l'est, jusqu'à Lagos à l'ouest.

Magnifiquement conçus par des artisans qualifiés, mandatés par l'Oba (roi) de la ville, les bronzes du Bénin dépeignent une riche tapisserie d'événements historiques liés au règne long et prospère du royaume.

Mais à la fin du XIXe siècle, Benin City a été envahie par une expédition militaire britannique cherchant à étendre son influence coloniale en Afrique de l'Ouest.

En février 1897, les troupes britanniques lancèrent un raid punitif contre le royaume, désormais considéré comme l'un des épisodes les plus sanglants du passé colonial britannique. Sous couvert d'une campagne militaire justifiée contre un royaume réputé « barbare », l'attaque impitoyable a effectivement signalé la disparition du royaume souverain du Bénin.

En plus des pertes humaines incommensurables, les forces britanniques ont pillé le palais royal de la ville, saisissant son trésor d'œuvres d'art précieuses comme butin de guerre

Parmi leurs découvertes figuraient les bronzes du Bénin - apportés en Grande-Bretagne pour être dispersés parmi des collections privées et des institutions européennes, où ils résident principalement à ce jour. Depuis lors, la collection - qui comprend plus de 5,000 pièces - a été définie par sa relation tumultueuse avec l'Occident.

Injustices du passé

L'étiquette "Benin Bronzes" présente en elle-même un problème inhérent : elle dénature la collection dans son ensemble, car seule une très petite fraction des objets est fabriquée en bronze, alors que la majorité est constituée d'ivoire ou de laiton.

Sans surprise, les deux traditions artistiques les plus vénérées dans toute l'Europe du XIXe siècle - à savoir la Grèce classique et l'Italie de la Renaissance - utilisaient principalement le bronze pour leur statuaire.

Comme le dit la spécialiste de l'art africain Susan Vogel, le terme impropre découle de l'impulsion occidentale de dépouiller l'art africain de son contexte culturel visible, en le remodelant pour se conformer aux idées préconçues européennes sur ce à quoi devrait ressembler l'excellence artistique.

Selon Aiko Obobaifo, historienne orale spécialisée dans la culture béninoise, les bronzes sont plus que de simples objets matériels, ils symbolisent la religion, le mode de vie et la mémoire collective d'une ancienne civilisation annexée par l'impérialisme britannique.

En l'an 2023, ne pouvons-nous pas convenir sans équivoque que le patrimoine culturel d'une nation est une partie essentielle de son identité et doit être préservé et célébré dans son contexte d'origine ?

Selon un rapport commandé par le gouvernement français, environ 80 à 90 % du patrimoine culturel matériel de l'Afrique réside toujours en Europe.

Le rapatriement est un acte culturel, spirituel et symbolique qui reconnaît les injustices du passé et rétablit un semblant de justice. Alors pourquoi est-ce si long ?

Les musées occidentaux et les collectionneurs privés soulèvent souvent des inquiétudes quant au soin et à la préservation appropriés de ces œuvres d'art délicates si elles devaient être restituées, et les complexités juridiques entourant la propriété compliquent davantage le processus.

Prérogative nigériane

Trouver une résolution qui équilibre les intérêts de toutes les parties concernées reste une tâche importante pour les gouvernements, institutions et organismes internationaux.

Néanmoins, la Smithsonian Institution, le Metropolitan Museum of Art et le gouvernement allemand ont tous déclaré leur intention de rapatrier de nombreuses sculptures, plaques et ornements, et des progrès significatifs ont été réalisés dans l’édification d'un nouveau musée à Benin City dans le but spécifique d'exposer et de sauvegarder les trésors rapatriés.

Cependant, la proposition susmentionnée s'est heurtée à un obstacle majeur à la suite de l'annonce par le président sortant du Nigéria que la propriété des objets pillés devait être transférée à un descendant direct du chef de l’époque à qui ils avaient été illégalement pris.

La décision stipulait que tous les objets rapatriés pouvaient être conservés dans le palais de l'Oba ou dans tout autre lieu sûr, jugé approprié par le souverain.

Alors que la communauté mondiale est aux prises avec les complexités du rapatriement, une vérité indéniable émerge : les bronzes du Bénin sont des vestiges du pillage colonial et, comme tout autre bien volé acquis par la force, n'exigent rien de moins que leur juste restitution.

Les chefs-d'œuvre, façonnés avec le savoir-faire et les histoires du Royaume du Bénin, possèdent un lien intrinsèque avec la terre et le peuple dont ils ont été pris de force.

C'est la prérogative du Nigeria, et non celle de ses anciennes puissances coloniales, de décider de leur sort.