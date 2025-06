Par Mazhun Idris

Comme beaucoup de récits populaires sur l'Afrique, motivés par des sentiments qui tendent à défier la sensibilité aux faits, les nouvelles sur les migrations en provenance du continent sont généralement accompagnées de stéréotypes et de demi-vérités.

L'image de base est celle d'un flux de migrants africains en perpétuel exode de leur pays - privés d'opportunités économiques - dans un voyage risqué alimenté par la promesse d'un avenir meilleur dans le monde dit développé.

Quelque part entre ces balivernes et la recherche incessante de pâturages plus verts par l'humanité se trouve la réalité de l'Afrique.

Même à l'intérieur de ce continent riche en ressources, à chaque période de l'année, de petits groupes de travailleurs peu qualifiés franchissent les frontières nationales, cherchant refuge dans des salaires plus élevés, des opportunités durables et la prospérité.

"La nature de la migration interne africaine est principalement un flux rural vers urbain, les pauvres des zones rurales s'échappant vers des pays ou des villes relativement plus riches", explique à TRT Afrika le Dr Muhammad Baba Bello, économiste agricole à l'université Bayero de Kano, au Nigeria.

De même, les données officielles sur les migrations de l'Organisation internationale du travail (OIT) montrent que la migration de la main-d'œuvre en Afrique "est largement intrarégionale (80 %)".

Transit tunisien

Adnen Ben Hadj Yahia dirige un centre d'innovation sociale connu sous le nom d'El Space à Tunis, la capitale de la Tunisie, qui sert de point de départ à de nombreux migrants d'Afrique du Nord en partance pour l'Europe.

Lui-même et son organisation se considèrent comme des moteurs de changement. L'un des aspects les plus fascinants de son voyage est d'observer comment les migrants qui arrivent à Tunis finissent souvent par y rester.

"Les migrants d'Afrique subsaharienne viennent à Tunis, Sfax et Gabès pour se rendre en Europe. Mais certains, surtout des femmes, se rendent vite compte qu'ils pourraient travailler et économiser de l'argent ici ; ils décident donc de rester et de se constituer un capital avant de rentrer chez eux", explique-t-il.

"Dans notre centre, nous formons les migrants aux compétences commerciales autonomes au cas où ils décideraient de ne pas entreprendre le voyage risqué vers l'Europe. Nous les aidons ensuite à trouver de petits emplois bien rémunérés."

Des hordes de jeunes Tunisiens viennent également de l'intérieur du pays pour étudier dans les universités des grandes villes et éventuellement s'installer à l'étranger. La plupart d'entre eux finissent par trouver des emplois décents dans ces villes et y restent.

Mobilité de la main-d'œuvre

Le niveau de mobilité de la main-d'œuvre entre les marchés africains consolide considérablement l'intégration sous-régionale. Ces couloirs de migration intrarégionaux traversent les blocs économiques régionaux, dirigés par des géants régionaux.

"Au sein d'un même pays, l'exode rural alimente en main-d'œuvre les complexes industriels et les centres commerciaux des villes et des agglomérations", explique le Dr Muhammad.

Selon l'OIT, seuls quelques pays africains ne participent pas à ce flux migratoire, que ce soit en tant que pays d'origine, de transit ou de destination.

"La demande dans des secteurs économiques tels que l'agriculture, la pêche, l'exploitation minière et la construction, ainsi que les services tels que le travail domestique, les soins de santé, le nettoyage, la restauration et l'hôtellerie, et le commerce de détail, sont des moteurs importants sur le continent", indique le rapport de l'OIT sur les migrations.

De l'Afrique du Sud au Nigeria, en passant par le Kenya et l'Égypte, les mégapoles et les grandes villes externalisent essentiellement une main-d'œuvre bon marché et subalterne provenant de villages éloignés, se nourrissant de l'offre excédentaire et des opportunités économiques limitées associées aux enclaves rurales.

Chaque année, des géants économiques régionaux comme le Nigeria attirent une main-d'œuvre salariée en provenance de ses pays voisins financièrement plus pauvres, tels que le Niger, le Bénin, le Tchad, le Cameroun et le Togo.

Facteur climatique

Comme tout ce qui implique un changement, les migrations ont des facteurs d'attraction et de répulsion. Dans le cas de l'Afrique, les facteurs d'incitation sont surtout présents dans les communautés agraires pauvres, tandis que les facteurs d'attraction sont visibles dans les centres urbains.

Le changement climatique et les conflits violents dans plusieurs pays africains influencent également les migrations internes. Outre la migration de la main-d'œuvre, les guerres, les sécheresses, les famines et les inondations entraînent des déplacements de population.

Contrairement aux années 1990, lorsque l'Afrique était au cœur d'une crise internationale des réfugiés, les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays vivent aujourd'hui pour la plupart à l'intérieur des frontières de leur pays d'origine, notamment au Soudan, en Éthiopie, au Nigéria et en République centrafricaine.

Les conséquences de la migration

Les économistes mis à part, l'économie des migrations est suivie par des géographes qui analysent l'impact des migrations de masse et leurs implications économiques sur l'environnement, la répartition de la population et l'utilisation des ressources.

Murtala Uba Mohamed, qui enseigne la géographie de la population et la politique économique à l'université Bayero de Kano, explique comment les migrations influent sur le taux de croissance démographique, la fécondité et le taux de mortalité des communautés.

"À bien des égards, les migrations en Afrique ont un impact socio-économique, non seulement en termes de croissance économique et de diversité, mais aussi de conflits et de crimes.

Perte de terres et de main-d'œuvre

Les données de la base de données STATAFRIC sur les migrations montrent qu'en 2019, 77 % des migrations internationales en provenance d'Afrique ont concerné des personnes en âge de travailler.

Dans les zones rurales, la migration des personnes en âge de travailler est une cause majeure de désagrarisation, la main-d'œuvre rurale cherchant à gagner sa vie dans les villes où l'accaparement des terres a transformé les terres arables en jungles urbaines.

La majeure partie de la main-d'œuvre ayant déjà déménagé dans les villes, les communautés rurales deviennent vulnérables à la baisse de la production alimentaire et, par conséquent, à la pauvreté rurale.

Bien que de nombreux migrants envoient des fonds à leurs familles restées au pays, la concentration des activités économiques dans les villes et les zones côtières fait que la pauvreté domine dans la ceinture rurale.

Pression sur les infrastructures

L'afflux de migrants en provenance des zones rurales pèse sur les ressources urbaines, car le regroupement des colons et le séjour prolongé des visiteurs exacerbent la pression exercée sur les infrastructures limitées.

Selon M. Mohammed, les villes en pleine expansion sont également sujettes à des prix fonciers excessifs, ce qui affecte les migrants pauvres qui ne peuvent pas se permettre un logement décent dans un environnement où les loyers sont élevés.

"Il n'y a pratiquement pas de grande ville en Afrique qui ne soit entourée de taudis et de bidonvilles. Lagos a Makoko, Nairobi a Kibera et Johannesburg a Soweto", souligne-t-il.

Associés à une gentrification rampante, les quartiers informels prolifèrent et deviennent des villes non planifiées, à tel point que certains experts estiment que la migration et l'urbanisation sont indissociables.

Un cercle vicieux

Adnen Nino, formateur en entreprise tunisien, estime que l'essor des industries de services dans les villes se fait au détriment de l'agriculture rurale. "Ce déplacement de la main-d'œuvre agricole alimente l'industrie du tourisme", explique-t-il.

M. Mohamed est convaincu que la meilleure solution au problème des migrations internes sur le continent est que les États et les villes d'Afrique suivent les données relatives aux migrations et les utilisent efficacement à des fins de planification économique, de gestion de la population et d'administration des terres.

Il préconise que les gouvernements planifient à l'avance l'allocation équitable des ressources, la planification urbaine en faveur des pauvres, le logement abordable, le développement régional, l'égalité des chances et les palliatifs économiques pour les ménages ruraux.

Tant qu'il n'en sera pas ainsi, la migration - qu'elle soit interne ou vers des rivages étrangers restera un jeu à somme nulle, tant pour le pays que pour ses citoyens.