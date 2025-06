Quinze personnes ont trouvé la mort et 26 autres ont été blessées dans des feux de forêts enregistrés, dans la nuit de dimanche à lundi, au niveau de 16 wilayas (provinces), a annoncé le ministre algérien de l'intérieur.

Selon la même source, 96 foyers d'incendie de forêt ont été enregistrés durant cette nuit, dont les plus importants ont eu lieu dans les wilayas de Bouira, Bejaia et Jijel (à l'est du pays).

Favorisées par des vents chauds, a expliqué la même source, les flammes se sont étendues aux villages et hameaux situés à proximité des forêts.

"Au moins 1500 personnes ont été évacuées, notamment dans des villages de Bejaia et de Bouira", a ajouté la même source.

Pour rappel, l'Algérie fait face, ces derniers jours, à des vagues de chaleur caniculaire, dépassant les 48 degrés à l'ombre sur toute la partie nord du pays.