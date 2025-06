Par Charles Mgbolu

Dans une série de tweets au cours du week-end, Elon Musk a déclaré qu'il prévoyait de changer le logo de Twitter de l'oiseau emblématique à un "X", marquant ce qui serait le dernier grand changement depuis qu'il a acheté la plate-forme de médias sociaux pour 44 milliards de dollars l'année dernière.

"Je suis impatient de travailler avec nos équipes et chacun de nos partenaires pour apporter X au monde", a écrit Elon Musk dimanche en fin de journée.

La simple idée d'un changement aussi radical a suscité de vives réactions sur les médias sociaux, de nombreux utilisateurs trouvant cela tout simplement étrange.

"Le propriétaire de Twitter, Elon Musk, a annoncé qu'il allait remplacer le logo de l'oiseau de Twitter par un 'X'. Cependant, Mask est connu pour ses blagues", a écrit un utilisateur de Twitter nommé Abduljelil Kawo, originaire d'Éthiopie.

Twitter "méconnaissable

Mais il ne s'agissait pas d'une blague, et depuis cette première annonce de Musk, les événements se sont accélérés. En moins de 24 heures, Musk a joint le geste à la parole.

Linda Yaccarino, directrice générale de Twitter, a également tweeté : ''Pendant des années, les fans et les critiques ont poussé Twitter à rêver plus grand, à innover plus vite et à réaliser notre grand potentiel. X fera cela et plus encore.''

Le nouveau logo de Twitter a été mis en ligne sur la plateforme lundi, ce qui a fait bondir des millions de fans et d'utilisateurs qui ne comprenaient pas pourquoi l'emblématique oiseau bleu "Robin" avait été supprimé.

"Pourquoi ?", a demandé Nora Yeboah-Afari, une utilisatrice ghanéenne passionnée de Twitter. Je regarde le logo en ce moment, et je n'ai pas l'impression qu'il s'agit du même. Il donne une impression très différente et rend Twitter presque méconnaissable", a-t-elle déclaré à TRT Afrika.

"Quel serait l'effet d'un changement de logo ? Cela affectera-t-il également le nom, car le nom Tweets est synonyme d'oiseaux ? C'est pourquoi le logo était un oiseau", a souligné Mayowa Adegoke, analyste des médias sociaux au Nigeria.

Une pratique courante

Mais Ade Adetunji, analyste de marque et de marketing, pense qu'Elon Musk se trouve peut-être dans les premières phases d'une énorme boule de neige marketing visant à redresser la situation de Twitter.

"Elon est quelqu'un qui fait les choses à un rythme très rapide, et ce qu'il vient de faire avec un changement de logo est courant dans les reprises d'entreprises", explique M. Adetunji à TRT Afrika.

"Je pense qu'il y aura d'autres changements, et ce nouveau logo devrait renforcer la nouvelle identité de ce que Twitter va devenir", a-t-il ajouté.

Depuis que Twitter a été racheté par Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, l'application est dans l'œil du cyclone, avec des licenciements, des changements de politique et des litiges juridiques qui restent d'actualité.

Le défi le plus notable, cependant, a été le lancement de Threads du rival Meta, qui a forcé Twitter à menacer de poursuites judiciaires pour ce qu'il a appelé une application "copieuse", affirmant que Meta avait abusé des secrets commerciaux de Twitter et d'autres propriétés intellectuelles. Meta nie ces allégations.

Il y a aussi des problèmes financiers, Musk ayant annoncé en juillet que les recettes publicitaires de l'entreprise de médias sociaux avaient chuté d'environ 50 %, ce qui montre qu'il est urgent d'atteindre un flux de trésorerie positif.

"Il y a encore des fans inconditionnels qui ne sont pas prêts à quitter le navire. Twitter est l'outil avec lequel j'ai grandi, et ce changement de logo, bien que décevant, n'est pas assez fort pour me déloger de l'application", déclare Nora.

"Tant qu'il conservera le cœur de Twitter, à savoir une plateforme de messagerie qui permet de partager des textes, des images et des vidéos, il ne perdra pas beaucoup de marchés", a déclaré M. Adetunji.

"Je comprends les sentiments forts qui y sont attachés, mais comme le changement est toujours inévitable, les gens finiront par apprendre à vivre avec", conclut M. Adetunji.