Par Paula Odek

À la veille de la Journée mondiale de prévention des noyades, le chef cuisinier personnel de l'ancien président américain Barrack Obama s'est noyé. Tafari Campbell, 45 ans, est l'une des dernières victimes de la noyade, un problème qualifié d'épidémie silencieuse par les experts.

Ces décès laissent les familles et les proches dévastés. Alors qu'ils pleurent leur chef, Barrack et Michelle Obama ont déclaré que Tafari Campbell était devenu un membre apprécié de leur famille.

"Lorsque nous l'avons rencontré pour la première fois, il était un sous-chef talentueux à la Maison Blanche - créatif et passionné par la nourriture et sa capacité à rassembler les gens", a déclaré le couple dans un communiqué.

Dans les années qui ont suivi, nous avons appris à le connaître comme une personne chaleureuse, amusante et extraordinairement gentille qui a rendu nos vies un peu plus brillantes", ont-ils ajouté.

La noyade se produit lorsque les voies respiratoires de la bouche et du nez sont submergées dans un liquide, généralement une étendue d'eau, ce qui entraîne la suffocation.

Si la victime ne remonte pas à la surface pour respirer, le corps détecte une augmentation du dioxyde de carbone et une diminution des niveaux d'oxygène, ce qui déclenche une urgence respiratoire potentiellement mortelle, selon les experts.

Les enfants sont les plus vulnérables, les taux de noyade les plus élevés étant enregistrés chez les personnes âgées de 1 à 9 ans. Dans l'ensemble, l'OMS indique que plus de la moitié des décès par noyade surviennent chez les personnes âgées de 25 ans ou moins.

La noyade est la sixième cause de décès dans le monde pour les enfants âgés de 5 à 14 ans. Le chanteur nigérian Davido a perdu son enfant de 3 ans dans une noyade en novembre 2022.

De nombreuses familles défavorisées dans le monde ont également perdu des êtres chers, souvent sans que l'attention nationale ou internationale ne soit attirée.

Tueur

Plus de 90 % de ces incidents tragiques se produisent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Les victimes, pour la plupart jeunes, périssent généralement dans des accidents , plongeant les familles et les communautés dans la tristesse et le chagrin.

C'est l'une des principales raisons pour lesquelles le 25 juillet de chaque année est consacré à la Journée mondiale de prévention des noyades.

Des interventions efficaces de prévention des noyades peuvent réduire considérablement les risques et, en fin de compte, sauver de nombreuses vies. Les entraîneurs et les experts en natation, comme Sara Kariuki, sensibilisent le public et fournissent des conseils essentiels en matière de sécurité aquatique.

Le conseil de Kariuki est simple mais essentiel : "Personne, quel que soit son niveau de natation, ne devrait s'aventurer seul au bord de l'eau. Un accident peut survenir rapidement et, sans soutien, même une petite erreur peut avoir des conséquences désastreuses". Elle ajoute toutefois que "savoir nager est une compétence qui peut sauver des vies".

Sécurité aquatique

Même les eaux peu profondes présentent des risques pour les jeunes enfants, et un manque momentané de surveillance peut conduire à une tragédie, ajoute-t-elle.

Pour réduire davantage le risque de noyade, il est essentiel d'installer une clôture d'isolation, qui sépare une piscine d'une maison ou d'une cour.

Les parents sont également encouragés à éviter d'habiller leurs enfants avec des maillots de bain bleus, qui se confondent avec la piscine. Optez plutôt pour des maillots de bain aux couleurs vives.

Mesures de sauvetage

Les gilets de sauvetage, en particulier pour les non-nageurs ou les nageurs inexpérimentés, sont une nécessité absolue.

Si vous vous noyez, ne paniquez pas, essayez de flotter sur le dos et appelez à l'aide", conseille Kariuki. L'entraîneur déconseille également de s'agripper ou de s'accrocher à quelqu'un d'autre, car les deux personnes risquent de se noyer.

Le Comité international de la Croix-Rouge affirme qu'il est possible d'apporter son aide en cas de noyade même en restant hors de l'eau. Dans un article, l'organisation humanitaire donne quelques conseils :

. S'arc-bouter sur une terrasse de piscine, une jetée ou un rivage.

. Tendez la main à la personne à l'aide d'un objet qui vous permet de l'atteindre, tel qu'une perche, une rame, une pagaie, une branche d'arbre, une ceinture.

. Lorsque la personne saisit l'objet, tirez-la lentement et avec précaution jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité.

. Gardez le corps bas et penchez-vous en arrière pour éviter d'être entraîné dans l'eau.

Selon les experts, le sauvetage et la réanimation rapides d'une personne en train de se noyer sont essentiels pour sauver des vies. Cela est d'autant plus vrai lorsque les sauveteurs sont des personnes formées.

Les survivants d'une quasi-noyade peuvent souffrir d'un handicap neurologique permanent, selon les experts médicaux.

Les enfants qui avaient encore besoin d'une réanimation cardio-pulmonaire (RCP) au moment de leur arrivée aux urgences auraient eu un mauvais pronostic, certains survivants présentant des déficiences neurologiques importantes.

Application de la réglementation

Les experts affirment que l'éducation à la sécurité aquatique devrait être une priorité afin de doter les personnes de tous âges des compétences essentielles en matière de natation et des connaissances nécessaires pour répondre aux situations d'urgence.

Les efforts de prévention des noyades nécessitent une approche commune de la part des individus, des communautés et des gouvernements.

L'Organisation mondiale de la santé indique que le renforcement des réglementations et de leur mise en œuvre, le marquage et la cartographie appropriés des plans d'eau, ainsi que la mise en place de barrières si nécessaire, sont également essentiels pour lutter contre le nombre élevé d'incidents de noyade dans le monde.

La création d'installations de natation accessibles et abordables, en particulier dans les zones à faibles ressources où les taux de noyade ont tendance à être plus élevés, permettra également à un plus grand nombre de personnes d'apprendre à nager pour sauver des vies.

Les experts soulignent que l'eau est thérapeutique et que la natation est un exercice capable d'étirer presque tous les muscles du corps.

Grâce aux mesures de sécurité mises en place, tout le monde peut profiter de la natation pour s'amuser ou se remettre en forme. Ces mesures sont également importantes pour lutter contre les noyades dues aux inondations ou aux accidents de bateau.