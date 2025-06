Cinq personnes suspectées d’être à l’origine des feux de forêts ayant cause la mort de plusieurs personnes, dans la nuit de dimanche à lundi dernier, dans le nord de l’Algérie, ont été arrêtées et déférées devant la justice mardi soir.

Les suspects ont été appréhendés dans deux départements, à savoir Bouira (100 Km à l’est d’Alger) et Skikda (493 à l’est d’Alger), selon les communiqués des procureurs de la République près les tribunaux des deux villes, qui précisent que les dossiers des concernés sont transférés à la section de lutte contre le terrorisme et le crime organisé près le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger.

Le tribunal de Bouira a annoncé, en effet, l’arrestation de deux individus soupçonnés d’implication dans les incendies de forêts ayant ravagé le massif forestier de la daïra de Lakhdaria (ouest), faisant deux morts et d’importants dégâts matériels.

Pour sa part, le parquet près le tribunal de Skikda a fait part de l’arrestation de trois personnes accusées d’implication dans les feux de forêts qui ont frappé la région.

Selon les services de la gendarmerie algérienne, une autre enquête est également en cours dans le département de Bejaia pour déterminer l’origine du drame qu’a vécu la population locale dans la nuit de dimanche à lundi.

Pour rappel, les feux de forêts enregistrés dans 16 départements du nord de l’Algérie ont fait, selon le bilan communiqué lundi soir par le ministre de l’Intérieur, 34 décès, dont dix militaires, et 194 blessés. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans le département de Bejaia (près de 300 km à l’est d’Alger), avec 22 morts et une centaine de blessés.

Le ministre algérien avait fait état de 97 foyers d’incendie, dont les plus importants sont signalés à Bejaïa, à Bouira et à Jijel (est).

Dans son bilan, le ministère a affirmé que d’importants moyens humains et matériels sont mobilisés pour lutter contre les feux. Il a indiqué que 8000 sapeurs-pompiers sont mobilisés et 529 engins de lutte anti-incendie sont déployés au niveau de toutes les départements touchées par les incendies.