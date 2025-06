L'organisation internationale a déclaré mercredi dans un communiqué que le conflit au Soudan se poursuit notamment dans les villes de Khartoum, Bahri et Omdurman, après 101 jours de son déclenchement, tandis que les combats s'intensifient dans les États du Darfour (ouest) et du Kordofan (sud).

Le communiqué ajoute que l'estimation totale actuelle des personnes déplacées à l'intérieur du Soudan est de 2 686 434 personnes, en raison du conflit qui a commencé le 15 avril.

"En plus des déplacements internes, le conflit a poussé environ 844 574 personnes à chercher refuge dans les pays voisins : l'Egypte, la Libye, le Tchad, la Centrafrique, le Soudan du Sud et l"Ethiopie", lit-on de même source.

Le 18 juillet courant, l'Organisation internationale pour les migrations a déclaré que plus de 3,3 millions de personnes ont été déplacées à la suite des affrontements entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide, dont 2,6 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays, alors que 757 000 personnes ont traversé les frontières pour des pays voisins.

Les deux parties s'accusent d'avoir d'abord déclenché les combats puis d'avoir commis des violations, lors d'une série de précédentes trêves qui n'ont pas réussi à mettre un terme aux affrontements en cours depuis le 15 avril, faisant des centaines de morts et des milliers de blessés parmi les civils, en plus d'une nouvelle vague de déplacement et d'asile dans l'un des pays les plus pauvres du monde.