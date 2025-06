Le Gabon a lancé ce qui devrait être le premier échange de dette contre nature en Afrique, avec un plan visant à racheter au moins 450 millions de dollars de sa dette publique et à la convertir en une obligation bleue respectueuse de l'environnement.

Les plages et les eaux côtières du Gabon abritent la plus grande population de tortues luths au monde, et l'on estime qu'elle représente près d'un tiers de la population mondiale de cette espèce en voie de disparition.

Dans sa forme la plus simple, l'échange dette-nature consiste à faire racheter la dette d'un pays par une banque ou un investisseur spécialisé et à la remplacer par une dette moins chère, généralement avec l'aide d'une "garantie de crédit" ou d'une "assurance-risque" d'une banque multilatérale de développement.

Les économies ainsi réalisées sont destinées à financer la conservation de la nature.

Trois Eurobonds

Dans un document réglementaire déposé mardi par le pays d'Afrique centrale à la Bourse de Londres, il a déclaré qu'il avait "lancé des appels d'offres pour l'achat par la République au comptant de ses obligations 2025 et 2031".

Cela a entraîné une hausse de 2,2 cents du dollar pour les trois euro-obligations auxquelles il est fait référence.

L'échéance de février 2031 a augmenté de 2,203 cents pour atteindre 83,702 cents et l'échéance de novembre 2031 a bondi de 2,129 cents pour atteindre 83,573 cents, par rapport à l'offre du gouvernement gabonais de racheter les obligations pour 85 cents par 1 dollar d'obligation.

L'échéance 2025 a augmenté de 1,194 cents pour atteindre 95,4 cents, ce qui reste également inférieur au prix offert de 96,75 cents.

Assurance contre les risques

L'accord était attendu depuis longtemps. Des sources industrielles ont déclaré à Reuters cette année que la Société financière de développement international des États-Unis (DFC) fournirait une assurance contre les risques politiques, comme elle l'a fait dans le cadre d'opérations récentes similaires en Équateur et au Belize.

En mai dernier, l'Équateur a réalisé un échange record de 1,1 milliard de dollars de dette contre de la nature, libérant ainsi 18 millions de dollars par an au cours des 20 prochaines années pour la conservation des îles Galápagos.

Selon les banquiers, une poignée d'autres pays africains travaillent également sur des accords d'échange de dette contre nature, de même que le Sri Lanka et un groupe d'îles des Caraïbes et de l'océan Indien.

Garanties de crédit

La Banque africaine de développement et la Banque européenne d'investissement souhaitent fournir des garanties de crédit. Des transactions multi-pays pourraient également se profiler à l'horizon dans cette catégorie d'actifs en plein développement.

Selon les médias, Bank of America aide à orchestrer l'accord avec le Gabon. Un porte-parole s'est refusé à tout commentaire.

Les porte-parole du gouvernement gabonais et de la DFC n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.