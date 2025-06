L'Union européenne a condamné mercredi les actes de profanation du Coran commis récemment en Suède et au Danemark.

"L'UE réitère son rejet ferme et déterminé de toute forme d'incitation à la haine religieuse et à l'intolérance", a déclaré Josep Borrell, le chef de la politique étrangère de l'Union, dans un communiqué, soulignant l'importance du respect de la diversité et des autres communautés religieuses.

"La profanation du Coran, ou de tout autre livre considéré comme sacré, est offensante, irrespectueuse et constitue une provocation évidente. Les expressions de racisme, de xénophobie et d'intolérance qui y sont associées n'ont pas leur place dans l'Union européenne", a ajouté M. Borrell.

Appelant à la compréhension et au respect mutuels, le responsable européen a soutenu que "ces actes commis par des provocateurs individuels ne profitent qu'à ceux qui veulent nous diviser et diviser nos sociétés".

L'Assemblée générale de l'ONU a adopté mardi une résolution qui déplore tous les actes de violence contre les livres saints comme une violation du droit international.

Au cours des derniers mois, des personnalités ou des groupes islamophobes ont brûlé ou profané le Coran à plusieurs reprises, ou tenté de le faire, en particulier dans les pays d'Europe du Nord et les pays nordiques, suscitant l'indignation des pays musulmans et du monde entier.