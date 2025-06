Que faire lorsque la personne qui se reflète dans le miroir ne ressemble jamais à l'image définie de la beauté et de la désirabilité ?

Zizipho Soldat, une créatrice de contenu sud-africaine vivant avec un handicap congénital, est confrontée à cette question tous les jours.

Zizipho est atteinte de phocomélie, une maladie dans laquelle une personne naît avec des membres malformés ou manquants. Dans son cas, son bras gauche n'est pas complètement formé et sa jambe gauche est nettement plus courte que la droite.

Cela n'a pas empêché Zizipho de devenir mannequin et de lancer sa carrière sur les médias sociaux, en redéfinissant les normes restrictives de l'industrie mondiale de la mode et de la beauté. Zizipho est reconnaissante que trois agences de mannequins l'aient engagée, mais le chemin vers l'acceptation de soi a été douloureux.

Lorsqu'elle grandissait avec un handicap, elle avait du mal à comprendre pourquoi les gens la regardaient différemment. La discrimination qui s'en est suivie n'a fait qu'aggraver les choses.

Physiquement, je voyais bien que je ne ressemblais pas aux autres filles, mais cela ne m'a jamais dérangée jusqu'à ce que les brimades commencent", explique-t-elle à TRT Afrika.

"J'ai sombré dans la dépression à un jeune âge, à cause des limites imposées par les gens qui disaient que puisque j'étais comme ça, je ne pouvais pas faire certaines choses.

Lorsqu'elle est entrée en douzième année, Zizipho prenait des médicaments contre la dépression et consultait régulièrement un thérapeute.

Elle trouvait du réconfort en écrivant ses sentiments dans un journal, ce qui lui permettait d'affiner ses compétences en matière de communication. Mais les idées noires ne la quittaient pas.

"J'étais suicidaire. J'avais l'impression de ne pas pouvoir faire face à la situation. Au fond de moi, il y avait toujours cette idée qu'une fois que j'aurais atteint un certain âge et que je me sentirais toujours comme ça, je mettrais fin à mes jours", raconte-t-elle.

Un nouveau départ

Regarder des mannequins internationaux comme Naomi Campbell défiler sur la rampe remontait le moral de Zizipho, qui s'est mise à rêver de devenir mannequin.

"En douzième année, j'ai écrit une lettre à un magazine pour lui dire que je voulais devenir mannequin. Mes amis l'ont trouvée et ont ri. Ils m'ont demandé : "Comment peux-tu vouloir devenir mannequin ? Regarde-toi !"

Les remarques sarcastiques ont peut-être rendu Zizipho amère, mais elles n'ont pas entamé sa détermination à prouver que les détracteurs avaient tort.

"J'ai demandé à Dieu : "Comment peux-tu créer quelqu'un d'aussi beau, avec un esprit et une personnalité hors du commun, mais avec un corps différent ?

Zizipho s'est alors mise à prendre des photos d'elle et à les publier sur son compte de médias sociaux. Elle a ensuite cherché une agence de mannequins pour obtenir des photos professionnelles, mais s'est fait arnaquer par un agent.

"J'ai économisé pour un portfolio et je l'ai payé 600 rands, soit environ 90 dollars américains, mais il s'est enfui avec mon argent. C'était aussi un manipulateur. Il m'a dit que je devais lui envoyer mes photos de nu si je voulais devenir mannequin. À 17 ans, je savais qu'il ne fallait pas faire ça".

La jeune femme, aujourd'hui âgée de 28 ans, explique que cet épisode l'a rendue encore plus déprimée qu'elle ne l'était auparavant et aliénée par les idées fausses véhiculées par la culture au sujet de sa maladie.

"En grandissant, on entend des choses comme "c'est un mauvais présage ou une punition pour les péchés de vos parents ou de vos ancêtres". C'est la mentalité à laquelle j'ai été confrontée jusqu'à ce que je sois assez grande pour faire mes propres recherches sur la phocomélie."

Pas seule

Selon les Nations unies, plus de 80 millions de personnes en Afrique sont handicapées, y compris celles qui souffrent de troubles mentaux, de malformations congénitales et d'autres déficiences physiques.

Zizipho explique que certaines des photos qu'elle a publiées sur les médias sociaux n'ont pas toujours été bien accueillies. Même si le rejet lui donnait temporairement une mauvaise image d'elle-même, le désir de devenir mannequin ne l'a jamais quittée.

"Certaines personnes disaient que j'avais de mauvaises mœurs. Ils se demandaient ce que faisait une jeune fille de 16 ans qui posait en bralette. Mais ma motivation était de devenir ce que je voulais devenir", dit-elle.

Au fil des ans, Zizipho a gagné en popularité sur les réseaux sociaux, et sa confiance en elle s'est accrue. Elle a fini par trouver le courage d'approcher une autre agence de mannequins en 2020.

Je leur ai dit : "Je n'ai peut-être pas les quatre membres, mais je peux poser", et qu'ils devaient m'engager. Je leur ai dit que j'avais le jus et le swag. Comment pourrais-je être aussi belle et ne pas être signée ? Ils ont apprécié ma confiance et m'ont fait signer. Une autre agence basée au Royaume-Uni m'a ensuite fait signer après avoir vu mes photos".

Au Royaume-Uni, les données recueillies par la bibliothèque de la Chambre des communes montrent que 14 millions de personnes vivent avec un handicap, mais que seulement 0,02 % des campagnes de mode présentent des mannequins souffrant d'un handicap visible.

Malgré ces statistiques, Zizipho est optimiste et pense que le nombre de mannequins handicapés va augmenter, car les appels à une plus grande diversité et à une plus grande positivité corporelle ouvrent des espaces pour célébrer la beauté sous toutes ses formes.

Cette Sud-Africaine au caractère bien trempé est convaincue que l'intégration des personnes handicapées dans différents secteurs est essentielle pour prévenir la dépression et le suicide parmi les minorités handicapées.

"L'année dernière, j'ai perdu une amie handicapée. Elle n'a pas supporté les difficultés de la vie en tant que personne handicapée et a décidé de mettre fin à ses jours", raconte Zizipho. "Le jour de sa mort, elle a posté un statut WhatsApp disant qu'elle souffrait.

La perte d'une amie a replongé Zizipho dans la spirale de la dépression, et elle a elle aussi envisagé de mettre fin à ses jours. Les séances de thérapie qu'elle suit depuis l'enfance l'ont heureusement aidée à surmonter cette perte.

"Pour moi, la dépression est comme une dépendance, et la thérapie est la cure de désintoxication dont j'ai besoin pour survivre. La thérapie m'a permis de rester en vie", dit-elle.

Zizipho a également appris à survivre au fait d'être cantonnée dans des "rôles d'handicapés" dans sa carrière de mannequin.

"Il y a très peu de rôles pour les personnes qui me ressemblent. Ma première agence de mannequins ne me confiait que des rôles spécifiquement destinés aux personnes handicapées", explique-t-elle. Je veux me présenter à n'importe quel casting et dire : "Vous avez dit que vous vouliez une jeune femme d'une vingtaine d'années avec de grands cheveux ? Je suis ce que vous cherchez. J'ai juste un corps différent".

Elle reconnaît que les réseaux sociaux sont un outil efficace qui permet aux personnes handicapées de contrôler la façon dont elles sont perçues. Au-delà des médias sociaux, elle a perfectionné ses talents d'écrivain à travers divers blogs, produisant un contenu pertinent sur le mode de vie des personnes handicapées.

"J'encourage toujours les personnes qui me ressemblent à avoir au moins quelque chose sur papier qui puisse parler pour elles en termes de compétences", déclare Zizipho, qui a étudié les relations publiques et les sciences de la communication à l'université Walter Sisulu de Mthatha, en Afrique du Sud.

Elle a également réalisé un film sur le handicap. Zizipho aspire à défiler un jour sur les célèbres podiums de la semaine de la mode à New York et à Paris, ainsi qu'à publier un livre et à lancer une marque de cosmétiques adaptée aux personnes handicapées.

"Je veux créer une marque de produits de beauté qui s'adresse à tout le monde, mais qui soit aussi adaptable. Prenez, par exemple, un tube de rouge à lèvres normal, mais pensez à quelqu'un qui n'a pas de mains et qui veut appliquer le rouge à lèvres. Je veux créer des produits de beauté que les personnes handicapées peuvent utiliser facilement."