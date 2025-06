"Cet après-midi, Antonio Guterres a parlé à Mohamed Bazoum. Il a exprimé son soutien total et sa solidarité au président nigérien", a déclaré Stéphane Dujarric dans un communiqué publié mercredi sur Twitter, le site de médias sociaux rebaptisé X.

Le secrétaire général des Nations-Unies condamne avec la plus grande fermeté toute tentative de prise de pouvoir par la force et d'atteinte à la gouvernance démocratique, à la paix et à la stabilité au Niger.

Antonio Guterres exhorte les acteurs à faire preuve de retenue et à assurer la protection de l'ordre constitutionnel, a déclaré le porte-parole.

La présidence nigérienne a confirmé qu'une tentative de coup d'Etat a été menée mercredi matin par des soldats qui ont bloqué l'accès à la résidence officielle du président Mohamed Bazoum.

"Le Secrétaire général suit de près la situation au Niger", a déclaré M. Dujarric aux journalistes.

Le président nigérien Mohamed Bazoum est retenu mercredi à Niamey par la garde présidentielle à l'issue de "pourparlers" qui ont échoué entre les deux parties, et l'armée a lancé "un ultimatum" à la garde.

"Le Président et ses ministres se portent bien"

Un député du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS, au pouvoir), Kalla Moutari a indiqué avoir pris contact avec le président et des ministres et assuré qu’ils se portent bien.

Mercredi matin, tant les accès à la résidence du président nigérien Mohamed Bazoum qu'aux bureaux de la présidence qui se trouvent dans le même périmètre, étaient interdits d’accès.

L'Union africaine (UA) a condamné la "tentative de coup d'Etat" au Niger et appelé au "retour immédiat et sans conditions des militaires félons à leurs casernes".

Dans un communiqué dont TRT Afrika a reçu une copie, la CEDEAO a condamné, mercredi, de "la manière la plus vigoureuse cette tentative de prise du pouvoir par force" et appelé les auteurs de "cet acte à libérer immédiatement et sans condition le président de la république démocratiquement élu".

Selon la présidence nigérienne, M. Bazoum et sa famille sont en bonne santé.