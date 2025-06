Par Brian Okoth

Les soldats nigériens ont lu à la télévision nationale une déclaration annonçant que le président Mohamed Bazoum avait été démis de ses fonctions.

Les soldats ont ajouté que tous les postes frontières du Niger avaient été fermés pour une durée indéterminée et que le pays serait soumis à un couvre-feu nocturne quotidien.

"Nous, les forces de défense et de sécurité, avons décidé de mettre fin au régime du président Bazoum", a déclaré le lieutenant-colonel Amadou Abdramane.

Pendant son discours, il était entouré de neuf autres soldats en uniforme. Les troupes mutinées ont également déclaré que "toutes les institutions" du pays seraient suspendues.

Cette déclaration intervient alors que la garde présidentielle a confiné le chef de l'État au palais présidentiel de Niamey, la capitale, un peu plus tôt dans la journée de mercredi.

On ignore pour l'instant ce qui a déclenché ce coup d'État apparent. Le Niger lutte contre une insurrection permanente qui a fait de nombreux morts parmi les civils, les soldats et les autres agents de sécurité.

La première transition démocratique du Niger a eu lieu le 2 avril 2021, lorsque Bazoum a reçu les instruments de pouvoir de son prédécesseur, Mahamadou Issoufou, qui s'était volontairement retiré.

Quatre coups d'État

Le pays souffre d'une volatilité politique chronique depuis son indépendance de la France en 1960.

Il a connu quatre coups d'État au cours de son histoire, le plus récent étant le putsch de février 2010 qui a renversé le président de l'époque, Mamadou Tandja.

Le coup d'État apparent contre Bazoum est intervenu alors que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) s'efforçait de trouver une solution pacifique à la crise nigérienne.

Le président de la CEDEAO, Bola Tinubu, qui est également le président du Nigeria, a annoncé mercredi dernier que le bloc régional avait envoyé le président du Bénin, Patrice Talon, au Niger pour aider à prévenir un éventuel coup d'État.

Menace pour la paix et la stabilité

"Je pense que tous les moyens seront mis en œuvre, si nécessaire, pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli au Niger. L'objectif est que la paix et l'unité prévalent. Nous vous assurons que les efforts de médiation seront couronnés de succès", a déclaré Patrice Talon lors d'un point de presse après avoir rencontré Bola Tinubu à Abuja, la capitale du Nigeria.

D'autres organismes importants, dont les Nations unies (ONU) et l'Union européenne (UE), ont également exprimé leur inquiétude face aux événements qui se déroulent au Niger.

L'ONU a déclaré qu'un coup d'État contre Bazoum mettrait en péril la gouvernance démocratique, la paix et la stabilité du Niger.

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré qu'il avait eu une conversation virtuelle avec le président Bazoum mercredi en fin de journée, et que le chef de l'État avait déclaré que lui et sa famille étaient en sécurité.

Des centaines de manifestants se sont rendus mercredi au palais présidentiel de Niamey pour réclamer la libération du président Bazoum, mais leur manifestation a été interrompue par des tirs en l'air des soldats qui surveillaient le complexe, ce qui a contraint la foule à se disperser.

Qui est Bazoum ?

Mohamed Bazoum est un chef de gouvernement âgé de 63 ans, philosophe de formation. Il est né en 1960 à Bilabrine, près de N'Gourti, dans la région de Diffa, au sud-est du Niger. Mohamed Bazoum est marié à Hadiza Mabrouk et père de quatre enfants.

Entre 1979 et 1984, il a suivi un cursus de licence en sciences humaines et en philosophie à l'université de Dakar au Sénégal.

Mohamed Bazoum s'est ensuite inscrit à un master en philosophie politique et morale. Il a également obtenu un diplôme en logique et épistémologie.

Après avoir terminé ses études supérieures, il a rejoint les activités syndicales du Syndicat national des enseignants du Niger (SNEN).

Portefeuille ministériel

Mohamed Bazoum rejoint ensuite le bureau exécutif de l'Union syndicale des travailleurs du Niger (USTN), qu'il représente à la conférence nationale de 1991.

Au début des années 1990, il se lance dans la politique et siège à l'Assemblée nationale à partir de 1993. Au sein du gouvernement, Bazoum a occupé plusieurs postes ministériels, notamment en tant que ministre de l'Intérieur d'avril 2016 à juin 2020 et ministre d'État et ministre des Affaires étrangères chargé de la coopération de 2011 à 2015.

Mohamed Bazoum a également été membre du Parlement de transition de 2010 à 2011 et secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, chargé de la coopération, de 1991 à 1993.

Le Niger en bref

Le Niger est un pays d'Afrique de l'Ouest composé aux deux tiers de désert. C'est l'une des nations les plus pauvres du monde, la moitié de ses 26,2 millions d'habitants vivant dans la pauvreté. Le pays a le taux de natalité le plus élevé au monde. Une femme nigérienne a en moyenne près de sept enfants, selon les statistiques officielles de 2021.

Le Niger possède certains des plus grands gisements d'uranium au monde, un ingrédient essentiel de l'industrie nucléaire. La France, qui tire la quasi-totalité de son électricité de centrales nucléaires, a commencé à extraire de l'uranium dans le nord du Niger il y a près de 50 ans.

La plupart des Nigériens vivent de l'agriculture, mais certains tirent leur subsistance de l'exploitation minière à petite échelle de l'or et du pétrole.