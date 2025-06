Des drones appartenant aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) sous le commandement du général Mohamed Hamdane Daglo, ont attaqué la base aérienne de Wadi Seidna, au nord de la capitale, ont indiqué de nombreux témoins.

Les FSR ont déclaré dans un communiqué "tué ou blessé des dizaines" de soldats de l'armée, et "détruit trois avions de combat, des stocks d'armes, d'équipements militaires et de fournitures".

Le nord-ouest de Khartoum a également été visé par des "tirs d'artillerie lourde", selon des habitants.

Depuis le 15 avril, les combats ont fait plus de 3.900 morts, d'après un bilan de l'ONG Acled, et 3,3 millions de déplacés et réfugiés, selon les Nations Unies.

Dans un communiqué, le ministère soudanais de l'Intérieur a annoncé jeudi qu'un lieutenant de la police avait été tué lors d'une attaque contre une base de la police début juillet.

La police reste fidèle à l'armée à Khartoum, mais dans certaines régions où les violences ont donné lieu à des accusations de crimes de guerre, des policiers ont été vus en train de se battre aux côtés des FSR.

Le Soudan est en proie à des combats entre l'armée et les FSR depuis le mois d'avril dernier. Plusieurs initiatives de cessez-le-feu ont été annoncées au cours des derniers mois, mais les parties belligérantes se sont accusées mutuellement de violer les accords de cessez-le-feu.