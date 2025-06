Par Kudra Maliro

Il faut parfois une tragédie collective pour qu'une nation prenne un tournant. Pour le Rwanda, ce point d'inflexion a peut-être été l'horrible génocide de 1994 qui a transformé le "pays des mille collines" en champ de bataille de l'Afrique.

Trois décennies plus tard, ce pays niché dans la vallée du Grand Rift ne se contente pas de défendre la cause des femmes dans la société, la politique et les affaires, mais établit également des normes mondiales en matière de promotion des femmes.

En termes de promotion des femmes dans la sphère publique, le Rwanda est déjà un leader mondial, avec plus de la moitié de son parlement composé de représentantes élues.

La proportion actuelle de femmes parlementaires est de 61,3 %, soit quatre fois plus qu'en 1994 (13 %) et bien plus que la moyenne mondiale actuelle de 26,4 %.

Le Rwanda est également salué pour son engagement dans la lutte contre les violences faites des femmes, ainsi que pour l'accès des filles à l'éducation. Le taux d'alphabétisation des femmes est passé de 20 % à 91,7 % au cours des deux dernières décennies. Le nombre de femmes entrepreneurs a également doublé.

Le privilège d'être le premier pays africain à accueillir Women Deliver, la conférence mondiale sur les filles et les femmes qui s'est tenue à Kigali du 17 au 20 juillet, a été autant une reconnaissance des efforts persistants du Rwanda qu'un tremplin vers des objectifs plus ambitieux.

Plus qu'une simple conférence, la quatrième édition de "Women Deliver" a été une puissante démonstration de solidarité, de détermination et d'engagement en faveur de l'égalité des sexes, selon le gouvernement rwandais.

Une participation massive

Environ 6 000 personnes se sont rendues dans la capitale rwandaise pour assister à la conférence de quatre jours sur le thème "Espace, solidarité et solutions".Deux mille autres personnes ont assisté à l'événement en ligne, inauguré par le président Paul Kagame en présence de femmes chefs d'État telles que le Sénégalais Macky Sall, l'Éthiopienne Sahle-Work Zewde et la Hongroise Katalin Novak.

"Notre histoire en tant que nation nous a montré que le changement ne se produit pas du jour au lendemain. Avec de l'engagement, de la solidarité et des efforts soutenus, nous pouvons parvenir à l'équité entre les hommes et les femmes", a déclaré le président Kagame.

Paul Kagame a exhorté les décideurs à "continuer à travailler ensemble pour faire plus, plus vite, afin de construire une société plus juste et plus prospère".

Pour sa part, le gouvernement rwandais a joint le geste à la parole au cours des 30 dernières années, en adoptant une série de politiques publiques visant à promouvoir la participation des femmes à l'économie et à la vie publique.

Mireille Batamuliza, secrétaire permanente au ministère de la promotion du genre et de la famille, estime que c'est la constance des efforts qui a fait la différence.

"En organisant cet événement mondial, nous avons attiré l'attention de la communauté internationale sur le Rwanda.Nous avons discuté des efforts déployés par le Rwanda pour promouvoir le genre et l'égalité des sexes", a déclaré à TRT Afrika Mireille Batamuliza, secrétaire permanente au ministère du genre et de la promotion de la famille.

''C'était aussi l'occasion de montrer le chemin parcouru par notre pays et de prouver qu'il est vraiment possible d'apporter des changements en faveur de l'égalité des sexes et de la promotion des femmes", a ajouté Mireille Batamuliza.

"C'est avant tout un leadership visionnaire qui nous a permis d'avoir une constitution garantissant 30 % de sièges réservés aux femmes dans tous les organes de décision. Il existe également des institutions chargées de veiller au respect de cette disposition constitutionnelle", a conclu Mireille Batamuliza.

Une société plus équitable.

Le Dr Jeannette Bayisenge, ministre rwandaise du genre et de la promotion de la famille, estime que l'histoire tragique du pays, en particulier le génocide de 1994, a été le catalyseur de la poursuite et de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes.

Le Génocide Rwandais a laissé de profondes cicatrices dans notre société", a déclaré le Dr Jeannette Bayisenge. "Depuis lors, les femmes qui se sentaient marginalisées avant 1994 se sont retrouvées à assumer de nombreux rôles et responsabilités dans la société. Cela a créé une réalité où chaque Rwandais a dû aider le pays à surmonter les énormes défis laissés par cette terrible période.", a-t-elle poursuivi.

Selon le Dr Bayisenge, le plus grand bénéfice de cette période de reconstruction du pays a été "la prise de conscience que pour parvenir à une véritable transformation nationale, il est essentiel de valoriser pleinement les contributions des femmes et de leur donner les moyens de jouer un rôle actif dans le développement du pays".

Aujourd'hui, les femmes rwandaises occupent des postes à responsabilité dans le gouvernement, les entreprises, l'administration publique et d'autres secteurs clés de l'économie. "Notre engagement en faveur de l'égalité des sexes reste fort et nous continuerons à œuvrer pour un avenir où chaque Rwandais aura les mêmes chances de réussir et de contribuer à la croissance de notre pays", a rajouté le Dr Bayisenge.

Avec le concept "Les femmes donnent la vie", les objectifs du Rwanda en matière d'autonomisation de la femme et la mise en œuvre de cette vision au fil des décennies pourraient bien devenir un modèle mondial.