Un responsable militaire somalien a annoncé, vendredi, que 80 combattants d'al-Shabab ont été neutralisés lors d'une opération militaire terrestre et aérienne dans le centre du pays.

Le commandant de la 24e division de l'armée, le major Adam Sayad, a affirmé dans une déclaration à la radio "Voix de l'armée" (gouvernementale), que sa division, en coopération avec des partenaires internationaux, "a mené une opération militaire dans les villes et villages entre les régions de Galgaduud et Middle Shabelle dans les régions de Galmudug et Hirshebili.

"L'opération militaire qui a eu lieu ce matin comprenait deux villes somaliennes et visait un convoi de voitures transportant des combattants d'al-Shabab", a-t-il ajouté.

Il a souligné que l'opération a entraîné la mort de 80 membres d'al-Shabab, tandis que 7 camions militaires appartenant aux combattants du mouvement ont été détruits.

Al-Shabab n'a fait aucun commentaire jusqu'à (10h35 GMT) sur cette opération militaire.

Le gouvernement somalien mène une guerre depuis des années contre le mouvement "al-Shabab", fondé début 2004, et a revendiqué plusieurs attentats à la bombe à l'intérieur du pays.