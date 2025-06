Par Sylvia Chebet

Toutes les 30 secondes dans le monde, une personne perd la vie à cause d'une maladie liée à l'hépatite. Malgré ces sombres statistiques, le nombre de tests de dépistage de l'hépatite reste faible.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS), le CDC Afrique(Centres Africains de Contrôle et de Prévention des Maladies ) et l'Alliance mondiale contre l'hépatite, entre autres partenaires, ont lancé une campagne intitulée "N'attendez pas" afin que le plus grand nombre de personnes passe un test de dépistage de l'hépatite.

L'hépatite est une inflammation du foie, le plus souvent causée par une infection virale. Il existe cinq principaux virus de l'hépatite, appelés types A, B, C, D et E.

La maladie affecte de manière disproportionnée les personnes et les communautés vivant dans des endroits où les systèmes de santé sont peu avancés.

Épidémies récurrentes

Le Soudan du Sud a régulièrement enregistré des cas d'hépatite E(VHE) depuis 2014, avec des flambées récurrentes à Bentiu, dans le nord du pays, où se trouve un camp de personnes déplacées.

Le virus de l'hépatite E, transmis par des aliments et de l'eau contaminés, est particulièrement répandu dans les camps de personnes déplacées, en raison de l'insuffisance des services d'assainissement.

L'hépatite E peut provoquer des maladies graves et particulièrement mortelles pour les femmes enceintes. Médecins sans frontières, MSF, a fourni un vaccin contre le virus pour la première fois en juillet 2022, apportant l'espoir que les nouvelles infections et les nouveaux décès dus au VHE ne seront bientôt plus que de l'histoire ancienne.

L'hépatite chronique B et l'hépatite C sont également des maladies infectieuses potentiellement mortelles qui provoquent de graves lésions du foie, des cancers et des décès prématurés. Souvent, les infections sont silencieuses et ne se manifestent que lorsqu'elles ont progressé jusqu'au stade du cancer primaire du foie.

La plus forte prévalence

Dans le monde, 354 millions de personnes vivent avec le virus de l'hépatite B ou C. Selon l'OMS, c'est en Afrique que la prévalence du virus de l'hépatite B (VHB) est la plus élevée (7,5 %), avec 82,3 millions de personnes vivant avec une infection chronique par le VHB."

Deux enfants sur trois infectés par le VHB dans le monde sont nés en Afrique. L'infection par le VHB contractée à la naissance ou dans la petite enfance est une cause majeure de cancer primaire du foie à l'âge adulte", indiquent les CDC d'Afrique sur leur site web.

Il est recommandé de vacciner systématiquement tous les nourrissons contre l'hépatite B, en commençant par une première dose dans les 24 heures suivant la naissance. Deux ou trois doses supplémentaires sont nécessaires pour compléter la série de vaccinations des nourrissons.

En 2022, seuls 18 des 55 États membres de l'Union africaine, soit 33 %, avaient introduit la vaccination contre le virus de l'hépatite B.

L'UA a adopté la déclaration du Caire sur l'hépatite virale en Afrique en février 2020. Ce document, qui appelle à l'élimination des hépatites virales B et C sur le continent, devrait impulser l'action de santé publique en vue de parvenir à l'élimination de l'hépatite virale d'ici à 2030.