La pression internationale s'accroît sur les putschistes nigériens pour qu'ils libèrent le président Mohamed Bazoum et rétablissent l'ordre constitutionnel.

Des soldats de la garde présidentielle détiennent le président Bazoum depuis mercredi et ont annoncé qu'ils l'avaient écarté du pouvoir.

Le général nigérien qui a organisé le coup d'État vendredi s'est proclamé nouveau dirigeant de la nation ouest-africaine et a averti que toute intervention militaire étrangère conduirait au chaos.

Le général, âgé d'une cinquantaine d'années et qui s'était jusque-là tenu à l'écart de la vie publique, a présenté le coup d'État comme une réponse à "la dégradation de la situation sécuritaire" liée aux attaques des groupes armés.

Il s'est interrogé sur "le sens et la portée d'une approche sécuritaire de la lutte contre le terrorisme qui exclut toute collaboration réelle avec le Burkina Faso et le Mali".

Ces deux voisins du Niger sont également confrontés à des menaces similaires de la part des insurgés et ont connu récemment des coups d'État militaires.

Les soutiens à Bazoum

Les putschistes du Niger, qui ont fait l'objet d'une condamnation internationale pour avoir pris le pouvoir à un président démocratiquement élu, ont également mis en garde contre "les conséquences qui suivront toute intervention militaire étrangère".

Au troisième jour de l'arrestation du président Mohamed Bazoum, la France, ancienne puissance coloniale, a exigé le rétablissement du gouvernement, déclarant qu'elle "ne reconnaissait pas" les putschistes et qualifiant Mohamed Bazoum de " président seul".

Le Conseil de sécurité des Nations unies a déclaré, dans un communiqué publié vendredi en fin de journée, qu'il "condamnait les efforts visant à changer de manière inconstitutionnelle le gouvernement légitime" du pays.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a demandé la libération immédiate du président déchu Mohamed Bazoum.

Il lui a offert le soutien "indéfectible" de Washington et a averti ceux qui le détenaient que "des centaines de millions de dollars d'aide" étaient en danger, selon le département d'État.

Lors d'un appel téléphonique avec le président Bazoum vendredi, le secrétaire d'État Blinken "a souligné que les États-Unis continueront à travailler pour assurer la restauration complète de l'ordre constitutionnel et de la règle démocratique au Niger", a déclaré le porte-parole du département, Matthew Miller, dans un communiqué.

Washington avait déjà prévenu qu'il pourrait "cesser sa coopération en matière de sécurité et autres", bien que les quelque 1 000 soldats stationnés dans le pays restent en place pour l'instant. Où est Bazoum ? Les dirigeants d'Afrique de l'Ouest se réuniront dimanche à Abuja, la capitale du Nigeria, pour discuter du coup d'État, a déclaré le président nigérian Bola.

"La CEDEAO et la communauté internationale feront tout pour défendre la démocratie et veiller à ce que la gouvernance démocratique continue de s'enraciner dans la région", a déclaré le président nigérian, qui est également président de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), dans un communiqué.

L'Union européenne a menacé de réduire son aide à Niamey après ce qu'elle a qualifié de "grave atteinte à la stabilité et à la démocratie". Entre-temps, deux directeurs adjoints du cabinet de Bazoum, Daouda Takoubakoye et Oumar Moussa, ont également riposté, qualifiant la déclaration de Tchiani de "mensonges" et accusant le général et la garde présidentielle d'avoir organisé le coup d'État pour des "gains personnels".

Des sources proches de Mohamed Bazoum ont déclaré qu'il avait envisagé de remplacer le général Tchiani après que leurs relations se soient détériorées, une décision qui devait être prise lors d'une réunion du cabinet le 24 juillet, rapporte l'agence de presse AFP.

Le président Bazoum est en bonne santé et a pu s'entretenir par téléphone avec d'autres chefs d'État. Mais il n'a pas été vu en public depuis que les soldats ont bloqué son bureau mercredi. Lui et sa famille auraient été confinés dans leur résidence du palais présidentiel, située dans le camp militaire de la Garde présidentielle, qui compte 700 hommes.