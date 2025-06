Qu'est-ce qu'un coup d'État ?

Un coup d'État est une tentative de renverser un dirigeant en place ou de prendre le pouvoir. Le terme "coup" est emprunté au français et signifie un coup ou une frappe.

La prise de pouvoir soudaine et violente d'un dirigeant en exercice est également appelée coup d'État.

Quels sont les différents types de coups d'État ?

Le coup d'État de rupture : Un ou plusieurs groupes d'opposants civils ou militaires renversent le(s) dirigeant(s) en place et s'installent comme nouveaux dirigeants de la nation.

Le coup d'État sécuritaire : Prise de pouvoir d'un groupe d'élite sur un autre groupe d'élite. Par exemple, un général de l'armée renverse un roi ou un président.

Le coup de veto : lors d'un coup de veto, l'armée intervient pour empêcher tout changement politique radical.

Quels sont les pays africains qui ont connu des coups d'État ?

Sur les 54 pays du continent africain, 45 ont connu au moins une tentative de coup d'État depuis 1950.

Quels sont les pays africains qui ont connu le plus grand nombre de tentatives de coup d'État ?

- Le Soudan est le pays africain qui a connu le plus grand nombre de tentatives de coup d'État et de succès.

- Depuis son indépendance de la Grande-Bretagne en 1956, il y a eu 17 tentatives de coup d'État et six coups d'État réussis en 1958, 1969, 1985, 1989, 2019 et 2021.

- Viennent ensuite le Burundi avec 11 tentatives (6 réussies et 5 échouées) et le Ghana avec 10 tentatives (5 réussies et 5 échouées).

Quels sont les pays africains qui n'ont jamais connu de coup d'État militaire au cours de leur histoire ?

- Le Botswana

- L'île Maurice

- Le Sénégal

- Le Cap-Vert

- Le Malawi

- Erythrée

- Namibie

- Soudan du Sud